南珉貞表演慘摔！腳踝腫到「整片發紫」 嚴重傷勢照曝光
娛樂中心／張尚辰報導
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels韓籍成員南珉貞外型亮麗，有著一雙水汪汪的大眼睛、高挺的鼻子，笑容甜美，因此擁有許多粉絲。24日她出席活動跳舞時不慎重摔，造成腳踝扭傷，昨（30）日她公開傷勢照，表示瘀青已經漸漸消掉了，希望粉絲們不要擔心。
南珉貞近日在Threads上表示，24日表演時因鞋底膠帶忘記撕下來，導致跳舞打滑重摔，本來想著要更快站起來完成舞蹈，但因為扭到腳踝真的太痛了，她也向所有粉絲道歉，「你們一定是帶著期待來看我們的表演，卻沒能完整地跳完舞，真的很抱歉」，也承諾會好好休養，請大家不必擔心。
昨日，南珉貞PO出腳踝傷勢照向粉絲報平安，指出雖然腳踝仍有一點疼痛，但是腫脹跟瘀青都逐漸消掉了，目前還在努力恢復中。從照片中可以看到，南珉貞腳踝處呈現一片瘀紫色，看起來傷勢非常嚴重，讓許多粉絲非常心疼。
貼文發出後，粉絲們紛紛留言，希望南珉貞好好養傷，「這看起來超嚴重的，公主保重」、「妳還忍著跳完後面全部表演，有夠心疼」、「辛苦了，祝早日康復，小心行動呦」、「看了太心疼了好痛啊」、「珉貞公主要乖乖聽醫生的話復健喔」。
