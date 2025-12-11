南珉貞還原「受傷現場」 被問續約狀態直呼：富邦就是我的家

南珉貞被問到續約狀況。董孟航攝

《菜鳥仔 NICE PLAY》12月13日強勢回歸，今（11日）舉辦開播記者會，參演節目的「老鳥前輩」們首度同台亮相，包括升格掌舵整季的總導演嘎嘎（潘俊佳）、棚內主持人黃鐙輝、人氣鏡頭魅力導師「台妹小南」南珉貞（남민정）、舞蹈總指導筱晴與應援台關主希希都出席力挺，為10隻菜鳥仔應援。

南珉貞近日因腳傷登上新聞版面，讓不少粉絲十分擔心，她此次也是受傷後首次公開亮相，表示治療後狀態已恢復到「幾乎滿分」，能完全跟上訓練與拍攝節奏。她還原當時受傷狀況，因為腳踝有傷，所以盡可能不要使用腳踝，過多使用大腿，結果導致抽筋進救護站，前幾天也有去針灸，肌肉現在已經好很多，並且澄清沒有送醫院。

廣告 廣告

南珉貞（右2）分享心情，坦言沒想過穿其他球隊的球衣。董孟航攝

談到是否與富邦續約？南珉貞表示，沒想過穿其他隊的球衣，直呼「富邦就是我的家。」另外，身為飛行導師，看到菜鳥仔努力的過程，覺得非常感動，差點就哭了。練習生們努力的樣子也使她回想起以前辛苦的時期，她說：「我也是素人出身，以前真的沒有休息的日子，天天都要練習，當時什麼都不懂，壓力很大。」看到菜鳥仔努力的樣子非常感同身受，就想為他們應援、教導他們。



回到原文

更多鏡報報導

嘎嘎擔任總導演《菜鳥仔》內容力求真實 拼搏中「產生摩擦」全都拍

胡瓜被追問「與民視合約進度」 驚曝「你們不知道的可多了」

小禎慶生親吻男友「腳跨到身上」 Alan摟肩笑容燦爛「超級閃」