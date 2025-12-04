南珉貞錄實境出事！「痛苦掩面」無法動彈 經紀人曝現況

南珉貞近日到高雄錄製體能實境。（圖／翻攝自南珉貞IG）





中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍女神南珉貞，憑藉甜美外型及親民性格深受粉絲喜愛，豈料，近日她到高雄參與體能實境《最強的身體》錄製時，疑似因肌肉使用過度，導致雙腿抽筋，當場被送往醫護站治療。

南珉貞昨日與夥伴Travis一同到高雄參與錄製，不料在跑步項目時，她疑似肌肉使用過度，導致雙腳大腿抽筋、當場無法動彈被送往醫護站治療，從畫面中可見她雙手掩面躺在床上，2名防護員在旁為她放鬆肌肉，表情看似十分痛苦。

廣告 廣告

南珉貞被送往醫護站治療。（圖／翻攝自南珉貞Threads）

南珉貞被送往醫護站治療。（圖／翻攝自南珉貞Threads）

南珉貞事後也在Threads發文寫下：「練習的時候做深蹲後，我的腳踝就有點疼，所以其實有些擔心。之後我回到韓國後，每天都去醫院做針灸和物理治療，為了治好腳踝的傷勢，我真的全力以赴。」隨著狀態逐漸好轉，她也更努力練習，希望能藉此挑戰看看自己的極限。

南珉貞坦言，現場看到許多隊友、粉絲前來為她加油，讓她開始有想拿第一名的想法，「不過我知道自己的身體狀態還不是最巔峰的樣子。我想變得更強，再一次挑戰自己」。

對此，南珉貞經紀人也向《EBC東森娛樂》透露，「珉貞的腳並不是昨天才受傷，而是上個月參加活動時不小心扭到的。昨天的抽筋問題已經緩解，目前主要是大腿還會有些痠痛，可能需要一段時間慢慢恢復。接下來會更積極進行運動傷害治療，盡快把身體調整到最好的狀態。」至於是否會影響後續工作安排，經紀人也表示：「工作行程一切照常，今天的錄影也非常順利！」



【更多東森娛樂報導】

●南珉貞表演出意外！「慘摔舞台」畫面曝 本人親曝現況

●髮香區／南珉貞表演慘摔趴地 14秒超痛片曝光

●南珉貞朝聖SJ大巨蛋 喜拋藍色彩帶 嗨喊：為明年提前練習

