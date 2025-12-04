南珉貞錄影倒地「雙腿痛到動不了」！她遮臉畫面曝光惹心疼 社群發聲喊：想變得更強

南珉貞參與《最強的身體》錄影時腿部抽筋送醫護，雙腿伸直、以手遮臉畫面曝光，引起粉絲關注。（圖／翻攝自Threads @minjeong_w_）

中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的韓籍成員南珉貞，憑藉清新外貌與親切個性深受粉絲喜愛，社群平台Instagram累積超過36萬人追蹤。不料，她在12月3日於高雄參與錄製運動實境節目《最強的身體》時，驚傳腿部不適、無法行走，最終被送往現場醫護站治療。南珉貞深夜在Threads更新身體狀況並坦言，「我真的很努力了。」

從南珉貞在Threads及IG貼出的照片可見，她當時躺在床上明顯痛苦，一旁參賽夥伴Travis（崔維斯）則陪伴守候。據了解，當天高雄天氣炎熱，南珉貞與參賽者們在烈日下熱身開跑，原本活力滿滿，但起跑不久便因大腿抽筋及腳踝舊傷發作突然倒地，無法自行起身，緊急由2位防護員協助移動，並按摩舒緩腿部肌肉。

南珉貞錄影後發文說明身體狀況。她坦言，早在錄影前練習深蹲時便感覺腳踝疼痛，因此回韓國後展開密集復健，每天到醫院接受針灸與物理治療，「為了治好腳踝的傷勢，我真的全力以赴」。隨著傷勢漸漸好轉，她也努力投入訓練，甚至萌生挑戰極限的想法。

「我知道自己的身體狀況還不是最巔峰，但當我聽到比賽現場親友的加油聲時，心中突然有了想拿第一名的慾望。」她表示，即使身體尚未完全恢復，但仍堅定許下心願：「我想變得更強，再一次挑戰自己。」

面對網友與粉絲湧入關心，南珉貞在留言中安撫大家情緒，強調「不是大傷，請不要擔心！」而隊友Travis也暖心回覆：「貞的很開心我的夥伴是妳，下一次要參加的話不能忘記我哦，還有…記住我跟妳說的～笑一個，妳很漂亮。」令人動容的留言讓不少粉絲直呼感動。

經紀公司2S也於4日發聲明表示，製作單位當天安排完善照護，目前南珉貞已無大礙，「我們沒事，下次準備好再來，安全第一」。粉絲們也紛紛留言為她打氣，希望她能好好休息，早日康復、回歸舞台。

南珉貞透過社群發文報平安，強調「不是大傷」，並表示「我真的全力以赴」。（圖／翻攝自IG @minjeong_w_）

