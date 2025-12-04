南珉貞錄影出事！雙腿「痛到動不了」抬進醫護站 她淚喊：我很努力了

娛樂中心／綜合報導

南珉貞和Travis一起錄製運動實境節目。（圖／翻攝自Threads @travis_wwchu）

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的韓籍女神南珉貞，3 日南下高雄參與運動競技實境節目《最強的身體》錄影，沒想到才剛開跑沒多久就因肌肉過度使用，引發大腿抽筋、腳踝舊傷不適，被緊急送往醫護站處理，讓現場一度氣氛緊繃。

當時大太陽高照，南珉貞與參賽者一起熱身、開跑，活力依舊滿點。但在衝刺不到一會兒，她突然停下、倒在原地無法動彈，防護員立刻將她帶往醫護站。從她分享出的照片可見，她平躺在床上，雙腿伸直，由 2 位防護員替她按摩放鬆大腿，她痛到只能用手遮住臉，看得令人心疼。

南珉貞腳傷被緊急送往醫護站處理。（圖／翻攝自Threads @minjeong_w_）

錄影結束後，南珉貞深夜在Threads更新近況，坦言早在練習做深蹲時就感覺腳踝不太對勁，「其實有些擔心」，回韓國後也每天做針灸、物理治療，「為了治好腳踝的傷勢，我真的全力以赴。」隨著狀態逐漸好轉，她開始加強跑步訓練，甚至想挑戰自己的極限。

不過在現場聽到滿滿加油聲，她坦言自己「突然變得貪心」，很想拼第一名，「但我知道自己的身體還不是最巔峰。我想變得更強，再一次挑戰自己。」她也特別感謝這次的錄影夥伴 Travis，一路陪著她、照顧她，「謝謝你。」

事後，南珉貞看到粉絲湧入關心，親自在留言區安撫大家：「不是大傷，請不要擔心！」讓支持者總算鬆口氣。Travis 也在底下留言暖心鼓勵：「貞的很開心我的夥伴是妳，下次要參加不能忘記我哦。還有，記住我說的，笑一個，妳很漂亮。」經紀公司今（4）日也補充狀況表示，製作單位現場照顧周到，「我們沒事，下次準備好再來，安全第一。」粉絲則紛紛留言希望南珉貞好好休息，早日恢復狀態。

