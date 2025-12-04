南珉貞錄影受傷！痛苦摀臉躺床畫面曝 本人發聲報平安說明傷勢

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

中職富邦悍將韓籍啦啦隊成員南珉貞昨（3）日南下錄製綜藝節目《最強身體》，沒想到錄影中途南珉貞疑似因身體不適，緊急被送往醫護站治療，讓粉絲相當擔心。對此，南珉貞事後透過社群向大家報平安，並說明自己的傷勢。

南珉貞錄影受傷。（圖／翻攝自南珉貞IG、Threads）

從南珉貞在社群分享的照片中，可以看到她躺在床上，用手摀住臉，表情痛苦，而身邊有兩位醫護人員正在為她進行檢查。南珉貞坦言，自己在練習深蹲時，就感受到腳踝有點痛，因此她回韓國後積極治療，「每天都去醫院做針灸和物理治療，為了治好腳踝的傷勢，我真的全力以赴。」

在狀況好轉後，南珉貞便開始練習跑步，甚至想挑戰自己的極限，而在比賽當天看到許多富邦的家人、粉絲來為自己加油後，「讓我更想貪心一點，想拿第一名。」雖然最終身體仍無法負荷，結果也不如預期，但她不氣餒，「我知道自己的身體狀態還不是最巔峰的樣子。我想變得更強，再一次挑戰自己。」最後她也感謝這次一起比賽的夥伴富邦悍將應援團長Travis，表示對方是今天自己最想感謝的人，「謝謝你！」

其實南珉貞10月出席活動時，曾因靴子太高導致跳舞時重心不穩，當場摔倒一度難以站起來，但敬業的她仍忍痛爬起來完成表演，事後她也在社群曬出自己的傷勢，腳踝上大片紫色瘀青，令人看了相當心疼。如今她因錄節目再度掛病號，粉絲也紛紛留言關心，而南珉貞也再度回應：「不是大傷，請不要擔心！」隊友Travis則給予暖心鼓勵，「貞的很開心我的夥伴是妳，下一次要參加的話不能忘記我哦，還有…記住我跟妳說的～笑一個，妳很漂亮。」至於南珉貞所屬經紀公司2S也透過社群回覆，「我們沒事，製作單位也有很完善的照顧，下次我們準備好再來，安全第一。」





