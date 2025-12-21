南珉貞錄影現場被「吊起來」！胡瓜為98歲奶奶半空旋轉拚獎金

胡瓜出外景被吊起來。（民視提供）

民視《綜藝大集合》日前前往桃園蘆竹誠聖宮錄影，誠聖宮鄰近桃園機場，關聖帝君也被鄉親暱稱為「航空城守護神」。現場飛機頻繁起降，主持人胡瓜靈機一動，設計全新遊戲「帶著媽媽飛翔撞獎金」，讓氣氛瞬間沸騰。

遊戲規則相當刺激，由鄉親媽媽挑選一位男藝人搭檔挑戰，現場架設六顆氣球，每顆氣球內藏一張撲克牌。媽媽先抽出一張1至6點的撲克牌，作為自己的幸運數字，接著由男藝人推著被吊起的媽媽，在半空中撞破氣球，若氣球內的點數與幸運數字相同，即可成功過關、抱走獎金。

南韓啦啦隊女神南珉貞也體驗被吊在空中的感覺。（民視提供）

遊戲開始前，由南珉貞率先為媽媽們示範。前一秒她還信心滿滿直說「可以」，沒想到吊車一升起，立刻嚇得尖叫連連。撞破第一顆氣球發現不是幸運數字後，她忍不住哀嚎大喊：「再一次！再一次！」直到成功撞中幸運數字，才開心地在半空中放聲歡呼，逗得全場笑聲不斷。

在南珉貞示範後，媽媽們也陸續上場挑戰，順利贏得不少獎金，氣氛熱鬧又溫馨。最後登場的是一位高齡98歲的奶奶，訪問中得知她曾是紀錄片演員，背後故事令人動容。為了讓奶奶順利拿到獎金，胡瓜二話不說「豁出去」，親自代替奶奶被吊上半空，不僅連續撞破氣球，還在空中旋轉好幾圈，一口氣將氣球全數擊破，成功為奶奶贏得7000元獎金，讓奶奶滿意而歸，也替節目留下感動又爆笑的畫面。

