南珉貞驚曝遭性騷！「球迷狂摸屁股」恐怖經歷全說了

南珉貞（中）公開過往在韓國遭性騷的經歷。（圖／記者沈芳宇攝）





富邦韓籍啦啦隊女神南珉貞，憑藉甜美外型及親民性格，深受粉絲喜愛，近期更擔任台語啦啦隊實境節目《菜鳥仔 NICE PLAY》導師，今（11）日她與總導演嘎嘎（潘俊佳）、主持人黃鐙輝、舞蹈總指導筱晴與應援台關主希希，一同出席節目開播記者會，談及先前腳踝傷勢與啦啦隊頻傳遭性騷一事，她也坦露過去經歷。

南珉貞先前參與體能實境《最強的身體》時，在跑步項目肌肉使用過度，導致大腿抽筋，緊急送往醫護站救治，痛苦掩面的畫面看似相當嚴重，對此，她今露面談及傷勢表示，在比賽前右腳本來就有扭到，為了盡量不過多使用到腳踝，導致大腿最後抽筋，不過最後都有積極接受治療，目前狀況已經比較好了。

談及先前李珠珢在應援時遭到男粉絲伸手觸摸肩膀、尾隨緊貼，南珉貞則坦言沒有聽說此事，不過5年前在韓國有遇過類似的性騷擾事件，她提及當時除了自己以外有一位粉絲伸手觸摸許多啦啦隊女孩的臀部，被後面其他的粉絲發現，當場告知工作人員制止他的行為。

南珉貞直言：「在我們的觀點裡，我們不覺得粉絲這樣的行為是粉絲」，呼籲粉絲們都能夠注重與女孩間的邊界感。她也坦言，啦啦隊女孩的工作可能在許多人眼裡是很亮麗的，但背後也有許多不為人知、有難處的地方，希望節目中的菜鳥仔們「看到好的地方，也要知道這些壞的地方」，期待能夠有一同站上舞台的一天。



