南珉貞、金娜妍同場比拚畫面超香 粉絲清晨6點卡位應援

《最強的身體》新一集迎來「最強應援團」組，中華職棒6隊啦啦隊女神首度齊聚，將球場上的應援熱情，化為賽場上的體能對決，堪稱棒球圈最熱鬧的一場體能戰。主播徐展元在場邊熱血高喊：「最強應援團組，帶著為台灣棒球加油的熱血出發了！」主持人蔡尚樺也表示：「平常看到她們在場邊為球員應援，今天自己成為比賽選手，感受真的很不一樣。」

中信兄弟由應援團團長Gary搭檔 Passion Sisters盈瑩出戰，Gary以街舞底子展現團隊凝聚力，盈瑩則以體操女神之姿自信喊出美強兼備；高雄台鋼雄鷹派出團長柏澄與林浠，柏澄體育通才自估15分鐘完賽，林浠熱舞社出身、腿力驚人；統一獅由團長YORK搭檔包子，球迷資歷超過20年的YORK擅長團隊運動，自嘲「不怕硬」；樂天桃猿由團長ABY與樂天女孩隊長曲曲上陣，ABY展現逆轉精神，曲曲則以耐力著稱；味全龍派出團長勛雞與韓籍小龍女金娜妍，求勝慾旺盛的勛雞搭配韓國健美冠軍金娜妍的強大心肺；富邦悍將則由團長TRAVIS與「台妹小南」南珉貞應戰，健身達人與跑步王者組成最被看好的「棒棒糖 CP」。

此外，本集還有顏值與實力兼具的「最強高學歷女神」組，6位來自頂尖學府的女性，將專業背景轉化為賽場優勢，挑戰體能極限，完美詮釋「腦力＋體力」的雙重實力。前立法委員高嘉瑜自信喊話要顛覆外界印象；台大公衛營養師方慈聲以健美亞軍實力挑戰自我；台大獸醫系出身的演員蔡祥，重訓與登山底子十足；台大機械系、保健品牌創辦人何嘉琦是馬拉松實戰派好手；成大都計系 KOL 王敏慈，十年攀岩經驗握力驚人；陽明交大物理治療背景的溫茜婷減重40公斤，身兼咖啡烘焙師也是實力派高球女將。

「最強地方代表」組同樣吸睛，集結來自全台的議員與地方代表，將日常服務累積的體力化為賽場戰力。台北市議員陳宥丞、新北市議員陳世軒、高雄里長洪啟修、新竹村長李宗炎、台北里長羅至佑、台中里長王勝偉，背景橫跨軍警、運動國手與專業治療領域，實力不容小覷。值得一提的是，陳宥丞、陳世軒與高學歷女神組的高嘉瑜在場邊互動火花十足，三人一邊互虧體力、一邊聊政壇日常，笑稱要「用完賽成績說話」，輕鬆幽默的互動也成為緊繃賽事外最亮眼的一幕，展現跨組別的友情與運動精神。

