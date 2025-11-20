南珉貞.Kapo在鶯歌吃到停不下來！胃口大開：我全都要！

「台灣感性」熱潮席捲韓國，已經來台灣發展的南珉貞（남민정）同樣深陷其中。南珉貞現身《踏市場-Yahoo PD帶我去吃胖胖！》第三集，帶著底片相機和Kapo（嘉寶가보กาโปว）一起前進鶯歌，要趁著逛傳統市場的過程，捕捉台灣感性。

邊荷律認「來台灣後身材變了」！兩人大啖士東美食 李丹妃吃到這一味大驚：絕對不能在韓國賣

在抵達市場前，南珉貞已經等不及許願想吃「燒麻糬」。她們第一站光顧的是「涼一夏綠豆沙」，Kapo熟門熟路地點了綠豆沙加牛奶，引發南珉貞好奇。果然她在試喝過後，更喜歡Kapo的綠豆沙牛奶，直接搶過來不說，還直呼「我要在韓國賣這個」。

廣告 廣告

南珉貞聽完虎咬豬的由來馬上舉一反三。

她們隨後又買了烤地瓜，邊吃邊走向鶯歌公有市場，看到門口以「鶯歌紅」設計的意象，馬上拿出相機狂拍。走進市場後，南珉貞和Kapo在「家鄉味刈包」前停下腳步，南珉貞已經有在台生活的經驗，主動提醒老闆不要加香菜。看到招牌上的老虎，南珉貞好奇詢問刈包和老虎的關係，學到了「虎咬豬」的刈包別名。



看著刈包香氣四溢，南珉貞大口咬下，驚豔說道：「這是我在韓國沒有吃過的味道。」她還配上酸梅汁一起喝，連連點頭認為酸酸的口感跟刈包很搭。

南珉貞在鶯歌吃到超美味牛肉麵。

胃口大開的她們緊接著到了「大媽牛肉麵」，南珉貞點了紅燒二寶麵，Kapo也跟著點了榨菜肉絲麵。南珉貞表示，在來台灣工作前，說到台灣美食第一個想到的就是牛肉麵。愛吃麵的南珉貞在台灣當然不會錯過，二寶麵一上桌她就拿起筷子一口接著一口，邊吃邊說：「這是我吃過的牛肉麵中最好吃的。」



南珉貞說，她雖然去過很多家牛肉麵店，但第一次看到這麼厚又嫩的肉，如果家人來台灣，一定要推薦他們來這裡吃牛肉麵。



帶著最後一點胃容量，南珉貞和Kapo被「滋味嘉羊肉麵」吸引，南珉貞豪氣向老闆大喊「我要全部」，看到蔥爆羊肉、羊酥酥端上桌，鮮少吃羊肉的南珉貞大開眼界。雖然已經很飽，但Kapo積極爭取想吃甜點，原來她們看到「去哪咖啡」裡面賣的起司蛋糕，早就口水直流。



南珉貞感嘆，她第一次體驗坐火車，來到了初次造訪的鶯歌，吃了不少外國人不太會吃的美食，成為一趟充滿新鮮體驗的旅行。她也透露因為錄影當天實在太熱，有出現脫水和中暑的症狀，幸好進到室內，讓她舒服許多，期待下次能跟著節目造訪更多不同的城市。