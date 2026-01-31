南瑤宮入火安座大典! 土地公討紅包? 廟方:非廟方人員
中部中心 / 中部綜合報導
彰化市縣定古蹟南瑤宮，因木構件毀損、牆面龜裂等問題，因此耗資6557萬元進行百年大修，第一期工程竣工，舉辦入火安座大典，不過卻傳出有人疑似藉機斂財，有不明人士假冒土地公邊走邊分餅乾還跟信徒討紅包，廟方表示，廟方沒有派出土地公或志工沿街發糖果拿紅包，請信徒特別留意。
挨家挨戶發糖果餅乾說吉祥話 向住戶討紅包？（圖／翻攝畫面）
彰化南瑤宮天上聖母舉辦入火安座，場面盛大熱熱鬧鬧，信徒沿街擺香案迎接。街道上出現了一尊土地公拿著一個大元寶盒，發送糖果餅乾說好話，有信徒就拿百鈔放進元寶內，不只土地公，還有一群信徒拿著裝滿餅乾糖果的竹籃子，挨家挨戶發送，但他們不是南瑤宮廟方的人
南瑤宮進行百年大修 第一期工程竣工舉辦安座大典 卻出現不明人士 提籃發糖果討紅包的現象。（圖／翻攝畫面）
送餅乾又討紅包，被記者詢問，他們說只是來一起熱鬧一下，住戶不給紅包他們也不勉強，只是這錢，要收去哪呢？已經有288年歷史的彰化市縣定古蹟南瑤宮，進行百年大修，第一期修復工程於2023年6月展開，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修，後續還有第二期工程要進行，總經費高達6557萬元。第一期修復工程竣工，媽祖進行入火安座大典，卻有人疑似藉機斂財討錢，廟方也提醒信徒，最好別給錢，因為並非廟方人員。
更多民視新聞報導
將堂弟賣給泰國人蛇! 前軍人詐騙叔叔百萬贖金
"神奇洗腳機"要價18萬元? 婦欲花36萬購入2台險遭詐
年節烏魚子怎麼選? "野生"一定好? 揭烏魚子產地真相
其他人也在看
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 69則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 391則留言
台64丟包悲劇！死者弟痛斥不實指控：比4車輾過還痛
新北市中和區台64快速道路日前發生一起悲劇，一名25歲溫姓替代役男在搭乘計程車時，因疑似踢到駕駛座椅背，遭46歲林姓司機要求下車。不料，溫男下車後疑似因不勝酒力倒臥路中，接連遭4輛車輾過不幸身亡。此案引發社會廣泛關注，死者家屬對外發聲，強調不實指控對家屬造成的傷害比死亡更痛，並呼籲停止揣測，等待司法還原真相。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 24則留言
台64命案12分鐘關鍵音檔曝！ 政大教授憤怒：丟包是許可的？
一名政治大學畢業的溫姓男子，日前疑似喝醉後被計程車司機丟包在台64上，隨後遭4車輾過身亡，原本有一說是他酒後和司機爭吵，才讓對方大發雷霆將人丟在車內，但行車紀錄器畫面卻顯示，他在短短12分鐘的車程近乎沉默，對此，政大副教授兼學務長蔡炎龍痛心地說：「現在又多了一種憤怒。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27則留言
屏東知名火雞肉飯徵人"沒勞健保"? 業者:5人以上才需要辦
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導屏東市民族路上一間知名的火雞肉飯，在網路上貼出徵人啟示，卻被網友爆料，沒有勞健保，而且才月休四天，疑似違反勞基法規定。業者表示，勞基法規定僱用五人以上才需要替勞工辦勞健保，而且鄉下人有些有農保，不想再保勞保，所以都是用補貼的方式來處理，至於月休四日這部份，縣府勞青處表示，會進行了解。屏東民族路上這間火雞肉飯，因火雞肉鮮嫩多汁，淋上特製雞油和醬汁，深受顧客喜愛。（圖／民視新聞）鮮嫩多汁的火雞肉飯，舖在白飯上，再淋上特製的雞油和醬汁，屏東民族路上這間火雞肉飯，靠著這一味，擄獲大批民眾的味蕾，每到用餐時刻，總是大排長龍。民眾：「點雞肉飯比較多，招牌就是雞肉，不是普通的雞肉喔。」民眾：「我住比較遠，三不五時會來買，不油又很香。」小小的餐檯裏，就有四名員工，有人負責夾菜，有人負責放上雞肉絲，各司其職，人手仍然不足，店家於是在網路上貼出徵人啟示，月薪43000，月休四天，卻遭網友爆料，沒有勞健保，開的是奴隸薪水。應徵者聽到沒有勞健保：「沒有勞健保喔，不會想吧。」民眾也是同樣看法，「不會想做吧，因為沒有勞健保，薪水四萬多塊以南部來說還可以，但沒勞健保不行。」業者解釋：「我們就補貼他們，因為他們有的就是，依附在農保或什麼之類的，他們可能也需要補助，所以他們沒有辦法轉移，所以我們也就想說我們就是，簽那個補助同意書啦。」員工：「合乎自己的需求做得開心就好了，為什麼你要這樣子po網造成社會輿論。」每到用餐時刻，總是大排長龍。（圖／民視新聞）業者說，店內工作人員大部份都是家族自己人，只有少部份是員工，依據勞工保險條例，僱用勞工5人以上才需要替員工辦理勞保，業者並無違規。但月休只有四天這部份，雖然服務業可採變型工時，但沒休的假就得給加班費，「我們員工現在基本上有4萬到6萬，我們就是基本上就是會排休，我們輪流會排休，就4到5天。」屏東縣勞青處副處長蘇淑貞：「本處將派員前往查核，僱主是否依實際的例假給予員工休假，另外針對員工加班情形亦一併釐清，若有違反將依勞基法依法裁處。」在屏東市迄立35年的名店，意外因為徵人啟示引發網路熱議，也引來縣府勞青處調查，釐清是否有違法部份。原文出處：知名火雞肉飯徵人「沒勞健保」？ 業者回應了「無違規」 更多民視新聞報導任中華奧會團結基金計畫大使勉勵小選手！「男神」楊勇緯備戰巴黎大滿貫賽怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍 男子送醫前已無生命跡象慘況曝光！毒駕闖紅燈撞死老婦 男擁槍肇逃火速被逮了民視影音 ・ 1 天前 ・ 10則留言
台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導台中市北屯區天津路、崇德路今（30）日上午10點多驚傳火警，包括寢具店、髮廊等多棟房屋不明原因起火，火勢一度猛烈、大量黑色濃煙四竄；消防局獲報後立即派遣消防車37輛、消防人員79名到場處理，目前統計包含火燒商場及倉庫共8戶，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市消防局表示，今（30）日上午10時16分受理北屯區天津路三段火警案件，派遣第八大隊、轄區文昌分隊等共計19個單位，出動各式消防車37輛、消防人員79名。消防局指出，目前統計共8戶（商場及倉庫）受到火災波及，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警，消防局獲報後趕赴現場滅火。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光 更多民視新聞報導噪音惹殺機！台南廚師深夜怒刺36刀遭羈押 鄰居聽聞「自首報案聲」呂秋遠逼女律師墮胎、離職 北院判賠60萬鍵盤俠麻煩大了！網路公然侮辱修法嚴懲 「最重可關多年」刑責曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
天元宮櫻花季開跑！幾米繪本打造夢幻場景 賞櫻免塞車攻略出爐
淡水花見櫻花季自1月29日起至2月11日，在淡水區北新路無極天元宮盛大展開。今年除可欣賞盛開的三色櫻外，更結合藝術家幾米繪本世界與夜間燈光設計，打造浪漫粉色櫻花場景，預期將吸引大量民眾湧入賞花。淡水警分局也提前公布交通疏導與管制措施，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，避免塞車之苦。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
足球》真是爛到底了！ 中國足協公布有13家俱樂部涉操縱比賽遭處份
中國足球協會近日針對足球產業「假球、賭博與貪腐」調查結果公布處分，共計十三家俱樂部遭到懲戒，其中九支中超球隊將於新賽季以扣分形式起步。上海申花與天津津門虎兩隊各遭扣除10個積分，懲罰最為嚴厲；另有四支已被降級至中甲聯賽的球隊同樣在處分名單之列。此次涉案俱樂部同時被處以20萬至100萬元人民幣（約萬至萬台幣）不等的罰款。中國足協聲明強調，此次裁罰旨在「維護行業紀律、淨化足球環境、保障公平競爭」，並指出扣分與罰金幅度是根據各俱樂部涉及不正當交易的「金額、性質、嚴重程度及社會影響」綜合判定。足協重申將對腐敗行為堅持「零容忍」政策。此前於2024年9月，已有43名官員與球員遭終身禁賽。前艾弗頓中場、中國男足前主帥李鐵亦與其他73人一同被永久禁止從事足球活動。現年48歲的李鐵去年認罪入獄，其罪行包括操控比賽、收受賄賂及為取得國家隊帥位而行賄。更多新聞推薦• 更多》亞洲足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 15 小時前 ・ 10則留言
米倉涼子沒事了 涉麻藥案獲不起訴處分
日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》等相關法規，日前遭警方以書面方式移送東京地檢，今（30日）公布最新處分結果，決定對米倉涼子作出不起訴處分，正式結束相關調查。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 4則留言
鄰居稱有男子宰殺幼犬 警到場他自曝是「果子狸」
新北市 / 綜合報導 新北市新店區，民眾報警說，有一名男子在屠殺小狗。透過監視器畫面看到，光天化日之下，男子就在民宅前，拿著利器處理動物，後來警方到場，發現男子沒有屠宰行為，他從冰箱拿出一包肉品，說那是「果子狸」， 警方 通報新北市動保處，目前仍在偵查，不過，獵捕野生動物已經違反動保法，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬到200萬罰金！！ 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 3則留言
衛福2月新制一次看！146萬人明起可提前領藥
[NOWnews今日新聞]衛福部今（30）日公布2月將上路的新制，包括癌症用藥及農曆春節將至，原定於春節連假期間回診的慢性病患，屆滿或用罄日若介於2月14日至2月22日者，可提前在1月31日開始預領藥...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 發表留言
大聲公男亂喊「醫護害死弟弟」判罰12萬！疾管署、北榮都曾受害
「新光醫院院長侯勝茂出來，你害死我的弟弟！」一名洗腎男子去年持大聲公在新光醫院外不斷廣播，近期遭法院判處拘役4個月，易科罰金12萬元，該病患多次希望私下和解，但院方基於醫療暴力零容忍原則，堅持不和解，未來只要對醫護工作環境造成威脅，絕對不會寬貸。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
男扮警闖銀樓 持「橡膠榔頭」痛毆老闆娘...未搶劫逃逸
桃園市 / 綜合報導 桃園區中正路上一間在地超過40年的銀樓，今(29)日中午突遭一名假警察闖入，他先是假意與老闆娘寒暄，緊接著就拿出預藏的橡膠榔頭，對老闆娘痛毆後倉皇逃離，再變裝騎機車逃逸，警方目前已經掌握相關嫌疑人積極查緝中，不過弔詭的是，男子並沒有趁亂搜刮店內財物，動機究竟為何，警方持續釐清。黃澄澄的金飾，擺滿玻璃櫥櫃，這時一名警察走進銀樓。陌生男子VS.銀樓老闆娘說：「有什麼案子嗎，(什麼，沒有)，最近有沒有什麼可疑的人。」最近有沒有什麼可疑的人，與老闆娘寒暄，關心附近治安，一切看似很正常，但下一秒畫風突變。銀樓老闆娘說：「欸欸，欸。」男子突然掏出預藏的榔頭，就是一頓胡亂猛揮，10秒內痛毆11下，老闆娘即使雙手抱頭，痛到蹲在地上，他仍不罷休。銀樓老闆娘說：「救命啊，救命啊，救命啊。」遭到陌生人攻擊，老闆娘直喊救命，男子見狀趕緊丟下凶器，落荒而逃，誇張場面就發生在，桃園區中正路上。29日中午12點多，老闆娘頭部流血手指骨折，警方獲報展開調查，不過這衣服，怎麼跟闖店的男子不一樣，原來這名男子是假警察，更被目擊案發前，就在銀樓附近閒晃。記者VS.當事銀樓老闆說：「他站在外面那邊，站好幾個小時。」警方透過監視器循線追人，發現男子後續變裝騎機車逃逸，而實際檢視他的假警察穿著，頭戴安全帽面戴口罩，疑似想躲避監視器，甚至還戴上手套，避免留下指紋，這件象徵警察身分的雨衣，則是網購而來，預藏凶器還提前勘查現場，疑似早有預謀。記者VS.當事銀樓老闆說：「我們做生意，沒有跟別人結怨，(都是和和氣氣)，對啦，會買就賣，，不買就不賣。」講沒跟人家結仇沒有糾紛。桃園分局副分局長王智瑋說：「該店內亦無財物受損，本分局已成立專案小組，目前已鎖定對象，通報各單位啟動線上攔截圍捕。」該店內亦無財物受損，本分局已成立專案小組，目前已鎖定對象，通報各單位啟動線上攔截圍捕，而這間銀樓其實就在，金飾珠寶一條街，前兩天才在執行防搶演練，疑似才讓嫌犯假扮警察趁虛而入，警方已經透過監視器，掌握車輛及相關嫌疑人，持續追緝釐清案情。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
橄欖油爆「混充低價油」！北市重罰400萬
[NOWnews今日新聞]北市衛生局今（29）日公布，配合檢調查獲「融琦國際有限公司」販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事。衛生局說明，依照食安法裁處融琦公司...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9則留言
衛福部2月新制來了！因應春節長假祭出16億健保獎勵 多項罕病新藥擴大給付
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導為因應春節連假與醫療需求變化，衛福部今（30）日公布今年2月多項攸關民眾權益的新措施，包括多項癌症與罕病新藥擴大健保給...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
大逆轉！ 頂大生遭丟包輾斃「沒發酒瘋」 家屬心聲曝光
溫姓替代役男在台64線遭多車輾斃的案件持續延燒，擁有國立大學雙學士學位的25歲溫姓替代役，25日酒後搭乘林男駕駛的多元計程車時，遭林男丟包在台64線快速道路，遭後方4部車輛輾過不治。隨著行車紀錄器內容曝光，更多線索曝光，也讓社會高度關注那短短幾分鐘內究竟發生了什麼事。EBC東森財經新聞 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
台中2寶媽精神不穩下毒手⋯灌藥害死2子！男友嘆：曾寬慰仍擋不了憾事
今（31）日凌晨1時30分許，台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，餵食2名3歲、8歲孩子服用不明藥物，導致2男童失去生命跡象倒臥家中，經送醫搶救仍不治。據悉，該女子近期疑似因與男友有分手糾紛，造成她情緒低落，男友曾多次安慰依然無法阻止憾事發生。三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前 ・ 發表留言
報應來了！砍台中土風舞老師8刀 凶嫌國道車禍「雙腿斷」
即時中心／劉朝陽、魏熙芸報導台中市大雅區今（29）日上午驚傳持刀攻擊案，一名李姓土風舞女老師在三和公園跳舞時，疑因音樂聲響引發爭執，遭一名男子持刀猛砍8刀，留下長達10公分的傷痕，倒地痛苦不已，隨即被送醫急救。台中一名土風舞女老師在公園跳舞時，疑似因為音樂聲響問題，遭凶嫌持刀猛砍8刀。（圖／警方提供）事件地點位於大雅區龍善二街193巷，據了解，李老師過去也曾遭人攻擊，原因同樣是有人認為她運動聲音過大，當時曾有人徒手勒脖子，但事後對方道歉，李老師選擇不追究。至於今日砍人男子是否與過去同一人，警方仍待進一步釐清。砍人嫌犯倒臥國道 雙腿骨折送醫治療令人關注的是，稍早警方接獲通報，國道一號大雅路段發生男子倒臥車禍意外，疑似撞斷雙腿且意識模糊。警方經查發現，該男子正是涉嫌砍人的凶嫌，已緊急送往中港澄清醫院治療，後續將持續釐清案發經過。國道公路警察局第三公路警察大隊指出，今（29）日上午9時14分，國道1號北向174.9公里，台中市西屯路段發生事故，一名男子不明原因行走至路肩輔助車道時，遭後方一名38歲陳男駕駛之自小客車撞擊，現場於9時54分排除，恢復全線通車。本件事故造成該名行人腳部骨折送醫救治，而駕駛人酒測值為0。有關肇事經過及肇因研判，正在調查釐清中。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／報應來了！砍台中土風舞老師8刀 凶嫌國道車禍「雙腿斷」 更多民視新聞報導賴清德大讚卓揆政績想推選台北市長？民進黨團回應了鋒面週六報到！北台灣先轉雨 中部、花東晚間加入降雨行列國民黨喊新監察院長要超越黨派 綠委開嗆：李鴻鈞不是你們的人？民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
台南命案！不滿鄰「盥洗聲」？ 廚師持利器刺殺自首
台南市 / 綜合報導 台南新市區永福街驚傳凶殺命案！一名王姓廚師與隔壁蘇姓鄰居，長期因生活習慣不睦，早有嫌隙，今(29)日凌晨，又爆發爭執，一氣之下，廚師返回住處，持利器將對方殺害，第一時間他呆坐走廊，直到一小時後才報案自首，說自己殺人了，事後嫌犯供稱，是對方在深夜盥洗，聲音影響到睡眠才犯案，目前全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。頭低到不能再低，被警方上銬逮捕，因為他涉嫌殺害鄰居。現場拉起封鎖線，鑑識小組來回蒐證，檢警更在屋內尋獲的空酒瓶。記者VS.鑑識小組說：「他喝這瓶嗎，對，是喝一整瓶嗎，我不知道喝多少。」寧靜的社區湧入大批檢警，驚動不少住戶。房東說：「他在裡面洗澡，洗完出來外面打架。」其他租客說：「都是血都在那個浴廁外面，就是有乒乒乓乓，就是罵三字經。」55歲的王姓男子和42歲的蘇姓鄰居，長期因為生活習慣不同，爭吵多次，早有嫌隙，這回凌晨，被害人洗澡聲響引發對方不滿，兩人在走廊爭吵，接著王姓男子一氣之下，返回屋內持利器出來，將他殺害。其他租客說：「他有打電話自首，就是說他殺人。」在小吃店擔任廚工的凶嫌，宣稱半年多來，不滿睡眠遭影響，29日深夜飲酒後才會情緒失控，自知闖禍了，他呆坐現場，約1小時後自行報案自首坦承殺人。被害人在南科打零工，獨自租屋在外，少與親戚聯繫，這回傳出噩耗，親友接到消息趕赴殯儀館早已哭紅雙眼。台南善化分局副分局長廖信智說：「本分局依殺人罪嫌報請台南地檢署偵辦。」凶嫌殘忍殺害鄰居，現在被警方依現行犯逮捕，後續也要進一步釐清背後真正動機。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
家暴! 男子持榔頭.鋸子追砍 前妻.2女兒多處撕裂傷
社會中心／王毓珺 劉毓琦 新北報導新北市蘆洲地區發生一起暗夜的驚悚家庭悲劇！昨天（28日）晚間，一名七旬男子，因為不滿前妻跟兩個女兒，曾經通報家庭暴力，讓自己要進行認知治療，爆發家庭口角，男子一氣之下，竟然持榔頭跟鋸子，追砍前妻和兩名女兒，一路從家裡追到大馬路上，造成三人全身多處撕裂傷，緊急送醫治療。暗夜巷弄裡，傳出淒厲尖叫，三名女子連鞋子都來不及穿，就急忙往前奔跑逃命，其中一名女子不慎跌倒在地，黑衣男毫不手軟，立刻上前攻擊，場面相當火爆。警方獲報到場，趕緊將黑衣男子包圍，只見他還想跟員警狡辯，當場被大聲喝斥。員警不敢大意，就怕男子身上還藏有其他武器，立刻對他進行搜身，因為他涉嫌持榔頭和句子，攻擊前妻跟兩個女兒。家暴! 男子持榔頭.鋸子追砍 前妻.2女兒多處撕裂傷（圖／民視新聞）附近民眾：「從遠處然後跑過來這邊，就一直喊救命跟對不起，三個女生全身都是血，一個特別嚴重吧，然後那個男的好像一直說，什麼我是你爸。」驚悚家庭悲劇，發生在28號晚上11點多，新北市蘆洲區長安街的巷弄裡，這名70歲的林姓男子，去年4月跟妻子離婚，但平常還是和妻女住在一起，過去常因生活瑣事爭吵，案發當天，林姓男子翻舊帳，不滿被通報家暴，要做認知治療，認為是家人害了他，一氣之下、痛下殺手，造成前妻跟兩名女兒全身多處撕裂傷。家暴! 男子持榔頭.鋸子追砍 前妻.2女兒多處撕裂傷（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「林姓男子當時拿著榔頭跟鋸子，從家裡一路追砍前妻跟兩個女兒，來到大馬路上，可以看到現在沿路的地面上，都還是血跡斑斑，也讓附近的住戶全都嚇壞，但是根據了解，這並不是林姓男子，第一次被通報有家暴的行徑。」男子狠心對過去的枕邊人和親生女兒下狠手，也讓家庭裂痕擴大到無法重圓。原文出處：家庭悲劇！男持榔頭、鋸子追砍 前妻、２女兒全身多處撕裂傷 更多民視新聞報導血流光! 蘆洲夫婦遭逆子砍69刀 出血性休克致死新北蘆洲7旬男違反保護令！與前妻口角情緒失控 持鋸子、榔頭攻擊家庭悲劇! 男持榔頭.鋸子追砍 前妻.2女兒多處撕裂傷民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言