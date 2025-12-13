南瑤宮加持的單身聯誼活動

林世賢市長抽空與會為參加的八十位年輕朋友期勉，並祝福覓得良緣。（記者方一成攝）

彰化市公所以「實境解謎」形式替全台優質單身男女牽紅線造成熱朝，請求續辦聲不斷，今（十三）日加碼舉辦「三萬解謎．幸福無敵～神威顯赫」聯誼活動，上午九點多在南瑤宮媽祖文化館熱烈展開，南瑤宮管理人林世賢市長在民進黨縣長初選如火如荼之際，抽空前往為參加的八十位年輕朋友期勉，一定要「熱情無私」，人生才不會留白，並祝福覓得良緣！

本次活動原共有二五0位單身男女報名，依其報名資料遴選出男女共計八十人參加，活動報名者以三十一 至四十歲佔八成居多，學歷多為大學以上，女生報名人數最多的職業為教師、醫護人員與公務人員，男生則為工程師、公務人員與技術人員等。

十三日上午九時二十分，活動於媽祖文化館熱烈展開，先由林世賢市長為參加者祝福做為開場，隨即進行輕鬆的小組聯誼活動，讓參加者快速破冰，打破尷尬氣氛自然而然互動起來。

活動的重頭戲為彰化南瑤宮實境解謎活動，南瑤宮是彰化地區信仰中心與縣定古蹟，自二0二三年啟動百年來最大規模整修工程，預計年底完成第一期工程，市公所在此舉辦活動寓意「修復新生、善緣再啟」，透過媽祖神威顯赫，庇佑參加這場活動的單身男女都能找到屬於自己的幸福歸宿。完成所有解謎任務的前三名團隊獲得市公所頒發的三萬元獎金（第一名一萬五000元、第二名一0000元、第三名五000元）。

市公所精心策劃本次精彩活動，除了南瑤宮實境解謎外，還聘請專業團隊帶領單身男女進行聯誼配對活動，讓參加者在歡樂、輕鬆的氣氛下互相認識、自然互動、彼此瞭解，配對成功者，市公所贈送精美配對禮；於一一六年十二月三十一日前結婚者，再加碼1萬元商品禮券作為結婚賀禮。

林世賢市長表示，市公所近年創立單身聯誼品牌「三萬解謎．幸福無敵」，努力為單身男女創造機會，希望參加者都能透過活動找到幸福，市公所會繼續努力解鎖彰化市更多秘境，在為單身男女製造幸諨的同時，也行銷彰化市的人文特色與古蹟歷史，讓更多青年男女認識彰化市的城市特色，相關活動內容可至彰化市立圖書館臉書查詢。