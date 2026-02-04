南瑤宮升格國定古蹟有望？彰化市長：因為做了這件事

南瑤宮今年將再次提報爭取升格國定古蹟。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市南瑤宮完成第一期修復工程，1月31日舉行入火安座大典後，市長林世賢宣布接下來要積極爭取將南瑤宮升格為國定古蹟；他強調，南瑤宮曾於2017年時提報為國定古蹟，惟文化部在審核時，發現南瑤宮虎邊被私人金紙鋪占用，是落選主因之一，不過他們歷經數次官司終於打贏，占用逾半世紀的私人金紙鋪終於搬離，因此他們將再次提報升格國定古蹟，希望能在他今年底卸任前完成升格。

彰化縣政府依文化資產保存法於2017年向文化部提報縣定古蹟鹿港天后宮、彰化南瑤宮為國定古蹟，經文化部2019年8月通過文化部第7屆古蹟歷史建築紀念建築審議會第15次會議決議，鹿港天后宮獲審核通過為國定古蹟，南瑤宮卻落選，消息傳出，地方一片譁然。

廣告 廣告

彰化市長林世賢指出，他剛上任時就發現南瑤宮虎邊被私人金紙鋪占用，請對方搬走，不料對方開口索要500萬元才要搬走，雙方打官司，市公所竟然還打輸；2017年提報升格國定古蹟時，審核委員來南瑤宮視察，發現南瑤宮虎邊竟被私人金紙鋪占用，還笑稱「這樣也要申請升格」，是落選主因之一。

2023年6月南瑤宮舉行修復工程開工典禮，因此須關閉廟門，私人金紙鋪業者也不得不搬出，前年由公所將其拆除；林世賢認為「私人鋪占用公家地，實在不合理」，重新擬定訴訟戰略、重聘律師後終於打贏官司；林世賢表示，今年將向文化部再次提報爭取升格國定古蹟，若順利升格，未來中央補助的經費將比較充裕，南瑤宮的地位提升，更將發揚媽祖慈悲撫慰人心的精神。

南瑤宮修復第1期工程解決正殿屋頂漏水問題。(記者湯世名攝)

南瑤宮虎邊的私人金紙鋪終於搬遷，林世賢稱爭取升格國定古蹟有望。(記者湯世名攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

汽車隔熱紙新規定228上路！不合格罰1800元逾期半年不改就註銷牌照

好天氣到週五！冷氣團來襲 週末下探9度

開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

