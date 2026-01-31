南瑤宮完成第一期修復 王惠美、林世賢恭迎神尊入殿安座

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化南瑤宮第一期修復工程完成，今（31）日舉辦入火安座及遶境慶典，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢恭迎包括開基保安廣澤尊王在內的13尊神尊進殿安座，歷史悠久的南瑤宮正式「回家」。

彰化南瑤宮第一期修復工程完成，今日舉行入火安座及遶境慶典，縣長王惠美與市長林世賢恭迎神尊進殿安座，信眾擠爆廟前。（記者陳雅芳攝）

南瑤宮建於1738年，是縣定古蹟。第一期修復工程自民國112年6月開工，斥資6557萬元，針對正殿、護龍及三川殿全面整修，歷時845天，主要修復項目包括木構件白蟻蛀蝕、腐朽乾裂、脫榫，以及磚牆裂縫、規帶、中脊、戧脊裂損等，上月底順利通過驗收。

廣告 廣告

今天上午7時30分，隨著各神尊起駕團拜儀式開始，熱鬧的遶境活動正式展開。包括南瑤宮開基保安廣澤尊王、10尊會媽及開基三媽共13頂鑾轎，在信眾簇擁下遶境彰化四城門，彰邑彰山宮池府王爺也協助開廟門，讓開基三媽率先進入廟門，其餘神尊依序安座，現場香煙繚繞、鞭炮齊鳴，信眾熱情參與，氣氛熱烈。

彰化南瑤宮第一期修復工程完成，今日舉行入火安座及遶境慶典，縣長王惠美與市長林世賢恭迎神尊進殿安座，信眾擠爆廟前。（記者陳雅芳攝）

縣長王惠美表示，南瑤宮不僅歷史悠久，更有重要藝術保存價值。工程期間，文化局及縣府施工查核小組兩度查核均獲甲等評價，文化部也進行工程查核甲等，展現縣府及修復團隊的用心。王縣長感性地說：「南瑤宮終於『回家』，是縣民共同的驕傲。」

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢說，第一期工程完成後，廟依舊保持古樸原貌，「修復後還是一樣舊，因為古蹟就是要保留原貌」。至於彩繪、泥塑與剪黏裝飾，則列入第二期工程。文化部已核定470萬元進行前期調查與施工設計，由台藝大文物維護研究中心邵慶旺主任主持，預計兩年完成調研設計，未來將爭取經費進行廟殿牌樓彩繪的全面修復，讓南瑤宮的精緻藝術得以完整保存。

彰化南瑤宮第一期修復工程完成，今日舉行入火安座及遶境慶典，縣長王惠美與市長林世賢恭迎神尊進殿安座，信眾擠爆廟前。（記者陳雅芳攝）

未來三天，慶典還將安排安龍、植福及布施普度等活動，不僅讓信眾感受傳統民俗熱鬧，也象徵古蹟修復圓滿落幕。從遶境到入火安座，再到祈福法會，整個慶典洋溢著宗教虔誠、文化傳承與社區凝聚力，成為彰化地方文化的年度盛事。