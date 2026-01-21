▲南瑤宮第一期修復工程竣工1月31日將重新入火安座。

【記者 廖美雅／彰化 報導】斥資6557萬元的彰化南瑤宮第一期修復工程竣工驗收，隨即展開彩繪工程調查研究設計，元月底將舉辦盛大重修入火安座慶典，1月31日上午媽祖和眾神明移駕遶境舊城區後入廟，南瑤宮管理人林世賢指出，第一期修復工程於112年6月開工，針對正殿、護龍及三川殿全面整修，主要修復項目包括木構件白蟻蛀蝕、腐朽乾裂、脫榫，以及磚牆面裂縫、規帶、中脊、戧脊裂損等，在市公所、縣文化局、文化部嚴格督導查核下，於上月底通過驗收。

廣告 廣告

▲1月31日南瑤宫入火安座前媽祖鑾轎會先遶境彰化四城門信眾設香案迎駕即獲贈精美桌裙。

南瑤宮彩繪經初步調查為郭新林、劉人豪等知名匠師傑作，繁複華麗極具保存價值，文化部要求列為二期修復單獨發包施作，並核定470萬元進行前期調查研究及施工設計，委請台藝大文物維護研究中心主任邵慶旺主持，已率領工作團隊進駐，預計2年完成調研設計，接著爭取經費針對廟殿牌樓彩繪全面修復。

▲信眾捐香油錢1千元可獲贈限量的南瑤宮入火紀念馬年吊飾1只。

南瑤宮說明重修入火安座盛況可期，預定31日上午7點30分舉行起駕團拜，8點起駕進入舊城區遶境四城門，由彰山宮池府千歲擔任先鋒開路，其後為南瑤宮開基保安廣澤尊王聖駕，接著10尊會媽及和開基三媽各乘鑾輿殿後，總共13頂鑾轎，為免耽誤回宮安座吉時，婉謝陣頭鑾轎接駕，歡迎鄉親隨駕，一同護送媽祖眾神回宮。（照片／記者廖美雅翻攝）