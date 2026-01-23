南瑤宮重修入火遶境安座1/31重現「開廟門踏五方」

南瑤宮管理人林世賢市長盼與信眾一同祈求風調雨順、國泰民安。

（記者方一成攝）

▲南瑤宮管理人林世賢市長盼與信眾一同祈求風調雨順、國泰民安。

（記者方一成攝）

彰化南瑤宮第一期修復工程竣工驗收，隨即展開彩繪工程調查研究設計，廟方將於本月底舉辦重修入火安座慶典，一月三十一日上午媽祖與眾神明將遶境彰化舊城區後人廟，邀請民眾隨駕並設置香案共襄盛舉。南瑤宮管理人林世賢市長日昨表示，凡沿途設香案祭祀者，廟方將致贈紀念神桌桌裙，添香油錢亦可獲得限量文創吊飾或錢母套幣，盼與信眾一同祈求風調雨順、國泰民安。

廣告 廣告

南瑤宮管理人林世賢市長表示，第一期修復工程於一一二年六月開工，針對正殿、護龍及三川殿全面整修，主要修復項目包括木構件白蟻蛀蝕、腐朽乾裂、脫樺，以及磚牆面裂縫、規帶、中脊、戧脊裂損等，在市公所、縣文化局、文化部嚴格督導查核下，於上月底通過驗收。

南瑤宮彩繪經初步調查為郭新林、劉人豪等知名匠師傑作，繁複華麗極具保存價值，文化部要求列為二期修復單獨發包施作，並核定四七0萬元進行前期調查研究及施工設計，委請台藝大文物維護研究中心主任邵慶旺主持，已率領工作團隊進駐，預計二年完成調研設計，接著爭取經費針對廟殿牌樓彩繪進行全面修復。

林世賢表示，人火安座慶典訂一月三十日展開，主要儀程包括一月三十日敬稟三界上蒼眾神，一月三十日移駕遶境、人火安座、祈福法會，二月一日舉行植福、布施普渡；其中媽祖移駕儀式特別邀請彰邑彰山宮開基池府千歲作伴，是源於百年來廣為地方津津樂道的兩宮姊弟典故。林世賢表示，三十一日上午將由老池王轎及駕前陣頭作先鋒，護送媽祖移鑾安座遶境彰化四城門，並於午時重現歷史「開廟門、踏五方」。這是老池王首次駐總南瑤宮作客，兩宮慶慎籌備，廣受期待，南瑤宮執事幹部還專程前往彰山宮敬奉大帖及手工精製銀冠、神衣，期待姊弟會共譜光彩。