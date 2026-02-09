南瑤宮除夕路跑迎頭香回歸 首獎8888元、人人攏頭香迎好運

中斷2年的南瑤宮路跑迎頭春今年恢復舉辦第一名8888元。圖／彰化市公所提供





中斷2年的彰化南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動，今年在百年整修第一期完工並完成入火安座後正式恢復舉辦，將於2月16日晚間熱鬧登場。活動自旭光西路起跑，沿南瑤路直奔南瑤宮廟門，全程約700公尺，象徵以健康與平安迎接新年。賽事分男子組與女子組，前三名獎金分別為8888元、6666元及5168元，另設最佳造型獎，前5名各可獲得2000元，增添趣味與年節喜氣。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢表示，南瑤宮10多年前舉辦除夕搶頭香活動，雖深受矚目，但競爭激烈，過程常出現推擠跌倒情況，存在安全疑慮。因此自民國110年起改為「路跑迎頭香」，透過拉長距離方式，以健康、平安取代衝撞競爭。參加者抵達廟前後，由耆老帶領共同參拜媽祖，象徵「人人攏頭香、人人攏好運」，讓民眾共享新春福氣。

廣告 廣告

林世賢指出，因南瑤宮進行百年大整修，廟前廣場曾作為臨時行宮使用，活動空間不足，路跑一度停辦2年。今年修復工程第一期竣工並完成入火安座後，地方民眾熱烈期盼恢復舉辦，市公所順應民意，讓傳統年節盛事重新登場。

南瑤宮路跑迎頭香報名即可贈一只香火袋（右）、跑完全程者憑報名號碼牌另得一面獎牌。圖／彰化市公所提供

南瑤宮9日召開記者會宣布，活動即日起至2月15日止於南瑤宮服務台開放免費報名，未滿18歲需家長簽名同意。報名者可獲贈南瑤宮媽祖福袋及彰化媽行車平安紅綾各1份。參賽民眾須於2月16日晚間10時前，至旭光西路成功社區活動中心前報到，預計晚間11時自中友百貨基地前起跑，衝向南瑤宮迎接新年頭香。

路跑結束後隨即舉行頒獎典禮，並邀請地方仕紳抽出象徵新年運勢的四季籤。隨著廟門開啟，民眾將手持清香齊向彰化媽祖誠心參拜，祈求新的一年平安順遂、萬事如意。

此外，大年初一起連續三天上午9時起，南瑤宮三殿將舉辦「擲筊求錢母」與「鑽轎底祈福」活動，歡迎全國民眾春節期間前來走春參拜，感受傳統年節文化與信仰魅力，為新的一年開啟好運與祝福。

更多新聞推薦

● 送長輩紅包 許淑華：投縣4/1起65歲以上長者、55歲以上原住民免繳健保費