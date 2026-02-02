南瑤宮除夕路跑迎頭香 將續辦

彰化市南瑤宮完成第一期修復工程，一月三十一日舉行入火安座大典後，今年路跑要不要辦？有不少人詢問因重修中斷二年的除夕路跑迎頭香活動是否要恢復舉辦，在距離農曆除夕僅剩十四天，市長林世賢昨（二）日表示，要辦！但要怎麼辦、用何種方式辦，還要由寺廟室盡速規畫後向外界公布。

農曆年腳步近了，每年吸引眾多民眾的彰化市南瑤宮除夕路跑迎頭香活動，早年稱為「除夕搶頭香」，由於獎金高，又可獲得媽祖庇佑，每年都吸引爆滿民眾參加；不過由於過去搶頭香開廟門時，推擠、跌倒受傷頻傳，甚至還曾爆發肢體衝突，二○二一年起轉變型態，改為舉行「除夕路跑迎頭香」活動，讓參加路跑者都能人人攏頭香，人人攏好運。全長一點三公里，起跑路線道路寬敞，但因路線距離較長，每年都動員三○○至五○○名志工與警方協助道路安全維護。

不過由於南瑤宮在二○二四年進行整修，廟前廣場作為寺廟臨時行宮之處，能辦活動的空間沒有了，市公所決定停辦二年，等工程竣工再恢復。由於南瑤宮修繕，路跑迎頭香因而取消，民眾大失所望，因此今年在第一期修復工程竣工，並一連三天盛大舉辦入火安座大典後，各界都寄望今年能恢復舉辦除夕路跑迎頭香。

彰化市長林世賢表示，為慶祝南瑤宮第一期重修完成圓滿入火安座，因此今年研擬要恢復舉辦除夕路跑迎頭香，但由於離除夕僅剩十四天，時間相當緊迫，已指示寺廟室盡快規劃相關活動細節，會盡快向外界宣布。