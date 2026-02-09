南瑤宮除夕路跑迎頭香 2/16開跑

彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香活動，今年在重修入火安座後恢復舉辦。（記者方一成攝）

中斷二年的彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香活動，今年在重修入火安座後恢復舉辦，二月十六日晚間從旭光西路起跑，沿南瑤路直行至南瑤宮廟門前，全程約七00公尺。比賽分男子組、女子組，前三名獎金分別為八八八 八元、六六六六元、五一六八元，另設最佳造型獎，取前五名各發給獎金二000 元。

南瑤宮管理人林世賢市長昨（九）日表示，十多年前南瑤宮開始舉辦除夕搶頭香活動，雖然受到矚目，但競爭相當激烈，衝跑過程可能推擠跌倒，險象環生，他上任後於民國一一0年起改變型態，名稱變更為「路跑迎頭香」，拉長距離，眾人跑步抵達廟前後，由耆老帶領一起參拜媽祖，「人人攏頭香、人人攏好運」，皆大歡喜！

後因南瑤宮進行百年大整修，廟前廣場作為寺廟臨時行宮之處，能辦活動的空間沒有了，路跑活動停辦了二年，民眾大失所望，今年整修第一期修復竣工，並重新入火安座，各界紛紛敲碗恢復舉辦「除夕路跑迎頭香」活動，林世賢市長從善如流，指示實現民眾的願望。

記者會中，林世賢市長表示，除夕路跑活動即日起到至二月十五日截止在南瑤宮服務台受理報名，免費參加，未滿十八歲須經家長簽名同意，報名者每人贈送南瑤宮媽祖福袋及彰化媽行車平安紅綾一條，所有參賽人員應於二月十六日晚上十時，在旭光西路成功社區活動中心前報到，十一點左右自中友百貨基地前起跑，至南瑤宮全程約七百公尺。