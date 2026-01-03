南瑤宮頒獎學金 897名學子受惠

彰化市長林世賢(右)頒發南瑤宮信徒子女獎學金。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化市南瑤宮為獎勵優秀學子並弘揚媽祖慈悲濟世精神，三日在臨時行宮廟埕舉行一一三學年度第二學期信徒子女獎學金頒獎典禮，共有一二四七名學子提出申請，經嚴格審核，最終錄取八九七名，錄取率約為百分之七十二，發放總獎金達一四五萬五千五百元。

南瑤宮管理人彰化市長林世賢親臨頒發，除了對得獎者表達祝賀，更期許學子們在精進學業之餘，能延續媽祖的關懷精神，未來回饋社會、扶助弱勢，成為傳承良善力量的種子。

本獎學金長期秉持普惠初衷，申請資格不限戶籍，凡具備媽祖信徒身分且學業成績優異者皆可申請。各學制包含國中生三百名每人一千二百元、高中生一百六十名每人一千五百元、高職生（含五專前三年）八十七名每人一千五百元、大學生（含五專後兩年）三百名每人二千元，以及研究生五十名每人二千五百元。申請者遍布全台，尤以中彰投及雲林地區最為踴躍。

林世賢表示，南瑤宮一期修復工程已於十二月底竣工，並於一一五年一月三十日、三十一日及二月一日舉行盛大的入火安座法會。重點儀式定於一一五年一月三十一日上午十一時正式開啟廟門，恭迎媽祖進殿安座，屆時將同時啟動二期彩繪修復工程。邀請全國信眾共襄盛舉，一同感受彰化媽祖的慈恩庇祐，共同祈求國泰民安。