看到調皮南瓜出沒，就知道萬聖節要到了啦～但今天不是來嚇人的，是要來提醒大家，南瓜其實是澱粉，不是蔬菜喔！還記得門診曾遇過一位可愛的老爺爺，問我為什麼我每天都喝菜湯，血糖還是飆高？結果一問才知道他的菜湯裡竟然是整顆南瓜下去熬，而且一鍋全自己喝完！結果醣化血色素衝到8，但聽到這裡別害怕南瓜是原形澱粉的高纖營養代表，只要吃適當的量並且懂的跟精緻的白米飯面條帶換，他會是很棒營養來源喔，奉上南瓜營養檔案。

南瓜的營養你知道多少？不只萬聖節應景、拿來煮湯好吃，它其實也是護眼、顧心、抗癌力十足的營養小天王，一顆南瓜其實暗藏超多健康好處～

1.β-胡蘿蔔素 在體內會轉成維生素A，能保護視力、強化皮膚和黏膜健康 所以南瓜吃多皮膚真的會變亮～

2.豐富膳食纖維 有飽足感不容易餓 還能幫助腸胃蠕動 連控制食慾也有幫助

3.維生素A 增強黏膜防護力、顧眼睛、提升免疫力 對抗外來感染好幫手！

4.維生素E 抗氧化力強大 能降低身體發炎、提升免疫系統運作效率

5.礦物質鉀 幫助穩定血壓、保護心臟 還有助排出多餘水分 改善水腫體質

6.維生素C 刺激白血球生成、增強免疫細胞活性 感冒時也有助加快修復

7.南瓜籽中的鋅 對男性特別重要！有助保養攝護腺與泌尿系統 也能提升免疫防禦力

好處這麼多的南瓜，其實也有分很多種耶～你最常吃哪一款？

台灣南瓜 熱量 46kcal 水分 86.4g β胡蘿蔔素 2262ug 維生素A 4907I.U. 維生素C 3.4mg 維生素E 0.42mg 鋅 0.3mg

日本南瓜 熱量80kcal 水分 77.4g 胡蘿蔔素 3648ug 維生素A 6079.U. 維生素C 24mg 生素E 0.55mg 鋅 0.2mg #栗子南瓜 熱量 79kcal 水分 76.9g β胡蘿蔔素 1096ug 維生素A 1827I.U. 維生素C 13.7mg 維生素E 2.1mg 鋅 0.2mg

菊花南瓜 熱量 72kcal 水分 78.3g β胡蘿蔔素 919ug 維生素A 1531I.U. 維生素C 18.8mg 維生素E 1.37mg 鋅 0.5mg

平常就可以把南瓜當作主食來搭配，它其實是屬於「全穀雜糧類」的一員，用來取代精緻澱粉，對身體更好也更有飽足感！萬聖節來點營養的南瓜吧!

