南瓜產季 年度盛事──全國大南瓜爭霸與星級料理繽紛登場！
淡水農友林建訓今(2026)年所種植的大南瓜(圖：農友林建訓提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
每年5至6月是淡水栗子南瓜產季，目前正值淡水南瓜正值最佳盛產期，新北市為了推廣新北南瓜，舉辦多項活動，包括眾所矚目，於淡水金色水岸舉辦「全國唯一」的大南瓜比賽，不僅讓全台頂尖農友齊聚爭取最高榮譽外，於6月13、14日於同場地辦理展售會，現場集結大南瓜展示，讓現場民眾彷彿進入哈利波特的「視」界中，另還有農產市集、南瓜DIY體驗與青農食農講座等多樣活動，讓全國民眾感受初夏的南瓜魅力。
新北市長侯友宜強力推廣新北南瓜
大南瓜圖為林建訓農友所種的大南瓜檔案照片(攝影：廖晨光)
大南瓜展示(資料照片)
年度重頭戲「全國大南瓜比賽」將於6月12日(五)磅礡登場，將選出今年的大南瓜王！去年（114年/2025年）大南瓜王由淡水農友「林建訓」732台斤奪冠，值得一提的是──目前全國大南瓜的歷史最高紀錄，最佳記錄為925台斤，由農友「全蔣清」於2018年創下，仍成為目前歷史不易突破的「障礙」！而全台大南瓜常勝軍、人稱「南瓜王」淡水農友林建訓最高記錄為 920台斤，故……今年冠軍王究竟花落誰家？值得關注！大南瓜比賽除了比「重」外，是否能破記錄，甚至挑戰「千斤」，更成為種植大南瓜農友的心中所願！另外，賽事除了重量組外，還有創意組及品質組評鑑！
另外，淡水區農會為推薦淡水南瓜，今年串聯19家在地業者拓展多元銷售通路。除了福容大飯店、將捷金鬱金香酒店推出「黑金南瓜酥」與「夏威夷南瓜鮮拌飯」等星級特色料理；「牛埔有機農場」與「阿三哥農莊」也分別推出南瓜優格卷、南瓜奶油烤年糕DIY。此外在地旅遊業者「旅學堂」也規劃系列特色遊程，帶領遊客沿著淡海輕軌走訪當地特色景點、品嘗南瓜料理並由青農導覽農業知識與DIY體驗。目前開放6月14、21日兩梯次(報名費999元)，有興趣的民眾，可至旅學堂臉書粉絲專頁報名，來深度感受在地農村文化。
6月13、14日於同場地辦理展售會，集結大南瓜展示、農產市集、南瓜DIY體驗與青農食農講座等多樣活動，邀請全國民眾親臨感受初夏的南瓜魅力。
淡水區農會從103年起積極投入研發，至今共推出總共13款南瓜系列商品，穩居全國推出最多南瓜商品的農會
6月13、14日展售會更結合「新北幣」活動，民眾於活動現場完成指定任務，即可領取價值 100 元之新北幣合作店家優惠券，可於7月31日前在指定合作商家使用。此外，農業局「稼日蒔光」粉絲團11日前也舉辦「南瓜王猜重量抽獎」活動，預測今年重量組冠軍大南瓜重量，將抽出5名幸運兒贈送南瓜加工商品。
淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，淡水區農會從103年起積極投入研發，至今共推出總共13款南瓜系列商品，穩居全國推出最多南瓜商品的農會。今年更結合淡水在地特產南瓜與自然蔬菜，推出南瓜加工新品「南瓜樂蔬菜園」餅乾，即日起到6月30日於大南瓜展售會與農會超市享有新品8折嚐鮮價。
新北市長侯友宜表示，感謝在地農友們、淡水農會及業者共同為新北農產推廣努力。今年活動不僅打造「全國最長」的南瓜隧道、由淡水農會推出「全國最多」的南瓜商品，更辦理「全國唯一」的大南瓜比賽並聚集「全國最重」大南瓜，一舉達成4項傲人的全國之最，並持續打造「新北農業健康市/式」，也邀請北台灣民眾來場「吃在地、食當季」，減少食物里程，來品嚐當季健康美食。
相關活動及商品訊息，可至淡水區農會超市粉絲團(https://reurl.cc/VE8yvZ)、農業局-稼日蒔光粉絲團(https://reurl.cc/r5aOVy)及旅學堂粉絲團(https://reurl.cc/O63yN9)查詢！
以上圖片：新北市政府農業局提供
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