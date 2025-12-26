「南瓜留下！」高市府借展草間彌生作品 農科廠商抗議：心臟被挖走

位在屏東縣長治鄉的農業部農業科技園區有座由日本藝術家草間彌生創作的公共藝術，「我的未來坐在岩石上」高5.2公尺玻璃纖維材質南瓜，被視為「鎮園之寶」。記者劉星君／攝影

位在屏東縣長治鄉的農業部農業科技園區有座由日本藝術家草間彌生創作的公共藝術—「我的未來坐在岩石上」，這個高5.2公尺玻璃纖維材質南瓜，被視為「鎮園之寶」，如今市價估近2億元。近3個月來高市府向農科商界該作品到高雄果嶺自然公園展出卻引發園區廠商爭議，廠商直言，「這是農科心臟」，且南瓜與果嶺公園很不搭，移動作品若破損誰來負責？

位在屏東縣長治鄉的農業部農業科技園區有座由日本藝術家草間彌生創作的公共藝術，「我的未來坐在岩石上」高5.2公尺玻璃纖維材質南瓜，被視為「鎮園之寶」。記者劉星君／攝影

農科園區管理中心主任謝勝信今說，這是高市文化局主動邀請「互展」，農科出借草間彌生作品，高雄市則有高美館典藏朱銘的作品「太極系列拱門」到農科展出，強調「互惠共好」，行政程序都已完備，若確定執行將會在農曆年前移置，互展的展期預計約1年。

廣告 廣告

位在屏東縣長治鄉的農業部農業科技園區有座由日本藝術家草間彌生創作的公共藝術，「我的未來坐在岩石上」高5.2公尺玻璃纖維材質南瓜，被視為「鎮園之寶」。記者劉星君／攝影

草間彌生創作的公共藝術「我的未來坐在岩石上」，要借展到高雄果嶺公園消息一傳出後，引發農科廠商的不滿。

位在屏東縣長治鄉的農業部農業科技園區有座由日本藝術家草間彌生創作的公共藝術，「我的未來坐在岩石上」高5.2公尺玻璃纖維材質南瓜，被視為「鎮園之寶」。記者劉星君／攝影

「這是農科的心臟！」廠商直言，不同意，農科創園之初就有這件公共藝術，廠商客人來都以南瓜為指標，也都特別會帶廠商代表來看，「把心臟挖走了還混什麼！」廠商不排除要向農業部連署陳情，若要移動的話，也可能會到現場舉白布條抗議。

這名廠商批，農科都沒有很公開說，後來才得知南瓜借展消息傳出，「怎麼可以把南瓜動走！無論如何都捍衛這個南瓜」、「把南瓜留在屏東」。

這名廠商說，屏東人本來較迷信，現在景氣又不好，萬一南瓜搬遷後，若有廠商倒了，這樣大家會開始罵農科，也風水考慮。且在移置過程中萬一損壞誰該來負責？

農科園籌備處在2010年以1200萬元引進草間彌生大型南瓜作品，設立在龍騰樓標準廠房前，草間彌生取名為「我的未來坐在岩石上」，該公共藝術作品經過15年增值，推估身價近2億元。

「我的未來坐在岩石上」作品成為許多遊客朝聖熱點，也有遊客特別為了看此一作品造訪屏東縣長治鄉，被員工與廠商更視為園區內的「鎮園之寶」。

【看原文連結】

更多udn報導

婦斷捨離失6萬現金 專家示警：錢藏家中恐消失

2、30歲詐騙受害者大增達4成 竟是LINE害的？

全球最性感阿嬤！曾交往小兩輪男人 美麗秘訣曝

張文疑自製「燒夷彈」 附著皮膚將釀嚴重傷害