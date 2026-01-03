南瓜精華在皮瓤！β-胡蘿蔔素比瓜肉高2倍 助護骨穩糖

南瓜處理時常被丟棄的皮與瓤，實際上是整顆南瓜營養密度最高的部位，建議料理時應將這些部位一同入菜，才能完整攝取南瓜的營養精華，對於想控制血糖或維持骨骼健康的民眾特別有益。

南瓜瓤的β-胡蘿蔔素含量為瓜肉的2倍，膳食纖維更達到5倍，能更有效幫助身體抗氧化。（示意圖／Pixabay）

食安專家韋恩在臉書粉專說明，南瓜瓤的β-胡蘿蔔素含量為瓜肉的2倍，膳食纖維更達到5倍，能更有效幫助身體抗氧化。瓜肉中心絲狀的南瓜瓤富含維生素K，有助於骨骼健康。若不習慣纖維口感，可在製作南瓜濃湯時將瓤一同打碎，口感會變得更有層次。

南瓜皮的營養價值同樣不容小覷。韋恩表示，南瓜皮含有的類胡蘿蔔素佔整顆南瓜的10%至40%，其中的果膠能延緩澱粉消化，避免餐後血糖劇烈波動。南瓜皮富含鈣、鎂、鉀等礦物質，鈣含量更是瓜肉的4倍，也富含胺基酸，有助紓壓助眠，對糖尿病患者或想控制體重的人來說相當友善。

韋恩指出，南瓜富含β胡蘿蔔素、維生素A、C、E，具有良好的抗氧化協同效果，能維持皮膚與黏膜健康，支援免疫系統功能，有助降低感冒與感染風險。其富含的葉黃素，對於抵抗3C疲勞也有助益。

（示意圖／Pexels）

由於南瓜皮與瓤中的營養多屬脂溶性，韋恩建議料理時要搭配油脂。無論是燉煮還是打成濃湯，最後滴上一點橄欖油或其他優質食用油，能更好吸收β-胡蘿蔔素、葉黃素。他推薦南瓜可以連皮帶瓤入湯烹煮，只要將表皮清洗乾淨，長時間燉煮或用攪拌機打碎，就完全感受不到粗糙感。

韋恩也提醒，購買切片南瓜時，可觀察瓤是否濕潤，太乾燥代表不新鮮了。南瓜被稱為「沒得浪費的蔬菜」，幾乎每個部位都可以食用，民眾不妨善用這些營養豐富的部位。

