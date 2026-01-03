南瓜「削皮去籽」太可惜！專家揭密：瓤的胡蘿蔔素竟是果肉2倍

生活中心／程正邦報導

楊世煒指出，南瓜皮、南瓜子和南瓜瓤營養價值極高，千萬別浪費。(圖/翻攝自pixabay)

入冬是南瓜盛產的季節，許多家長喜歡燉煮南瓜濃湯為家人補身。然而，食安專家提醒，多數人在料理時習慣「削皮、挖瓤」的標準動作，其實正親手把南瓜最精華的營養丟進廚餘桶。專家指出，南瓜皮與南瓜瓤（瓜肉間的纖維組織）所含的抗氧化物與纖維質，遠比果肉更為密集，是守護冬季免疫力與穩定血糖的隱形功臣。

不同品種的南瓜，適合製成的料理也不同。（圖／翻攝自「鮮享農YA - 農糧署」臉書）

精華全在廢棄物？南瓜各部位營養解析

食安專家楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文，將南瓜譽為「零廢棄蔬菜」。他詳細拆解了被大眾誤解為垃圾的部位，其實藏有驚人價值：

* 南瓜瓤（連籽的纖維）： 這是整顆南瓜營養密度最高的地方！其 -胡蘿蔔素含量竟高達果肉的 2 倍。胡蘿蔔素是維護呼吸道黏膜、降低感染風險的關鍵營養素，丟掉等於丟掉天然的防護罩。

* 南瓜皮： 雖然質地厚硬，但整顆南瓜約 10% 至 40% 的類胡蘿蔔素都儲存在皮中。更重要的是，皮層富含果膠，能延緩體內澱粉的消化速度，幫助餐後血糖保持平穩，對於減重與血糖控制者極具益處。

* 南瓜種子： 含有豐富的鋅、維生素 E 與優質油脂。居家料理時，可將種子洗淨曬乾，以低溫乾煎或烘烤，即成天然且營養的零嘴。

挑選南瓜3撇步。（圖／翻攝自「鮮享農YA - 農糧署」臉書）

專家傳授：不浪費的「全食」入菜法

面對口感較硬的皮與瓤，楊世煒建議民眾採取「全食物（Whole Food）」的料理概念，既能減少廚餘，又能攝取完整營養。連皮帶瓤燉湯這是最簡單的吃法。只要將外皮刷洗乾淨，直接切塊燉煮至軟爛，或使用調理機將其打成濃湯，原本粗糙的纖維會變得細膩綿密，完全不影響口感。

由於南瓜中的 -胡蘿蔔素、葉黃素與維生素 E 皆屬脂溶性營養素，關鍵在於「滴油」助吸收。料理結束前，記得淋上少許橄欖油或與肉類同煮，能有效提升人體對抗氧化物的吸收效率。

冬季健康守護神：南瓜的協同效應

現代飲食講求精緻，卻往往忽略了天然食材的外殼與種子才是營養精華所在。在歲末年終寒冷的冬季，呼吸道疾病盛行，南瓜富含的維生素 C、E 與 -胡蘿蔔素具有良好的抗氧化協同效果。楊世煒提醒，下次處理南瓜時，不妨放下削皮刀，嘗試完整保留皮與瓤，讓這顆「黃金蔬菜」發揮最大的健康產值。

