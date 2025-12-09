南瓜、馬鈴薯千萬別打泥！營養師提醒這樣煮 熱量不踩雷
天熱想吃冰，但正餐時間，能喝一碗湯，還是很療癒的。重點在於：你選的是什麼湯？還有，你是怎麼煮這鍋湯？營養師有眉角，提醒在乎熱量計算的人有所取捨，避免踩雷。
營養師高敏敏表示，湯品選擇琳瑯滿目，很容易讓人面臨選擇障礙，這碗想喝、那碗也好香，但怎麼選最適合自己呢？有一些參考指標，例如同一食材以不同方式處理，熱量就天差地遠。
雞湯無罪 看跟誰一起燉？
不意外的，麻油雞湯是湯品熱量最高的一種。高敏敏解釋，雞湯是好物，用香菇或竹筍燉煮的，與經麻油炒香再燉煮的雞湯，後者含有雞油以外的油脂和補身食材，建議適量攝取就好。
四神湯更換食材可避雷
四神湯熱量也驚人，高敏敏說，它屬於藥膳型湯品，內含內臟類食材，熱量不低。另根據生機飲食專家王明勇的說法，四神湯的湯底可以保留，但豬小腸可以替換掉，改為豬里肌，就能避開熱量雷區。
十全排骨湯選多肉的小排
高敏敏說，十全排骨湯次於四神湯，湯底濃郁、肉量足，熱量自然偏高。如何改善這道湯品的熱量？營養師李婉萍曾表示，里肌肉、小排骨的脂肪含量較低，可以考慮更換豬的部位燉煮，保留補湯風味，但都要適量喝。
清淡湯品首選蚵仔湯
相對而言，蚵仔湯只有127大卡的熱量，成為清淡湯品的首選。高敏敏指出，蚵仔富含高蛋白、低脂肪，加上只用薑絲燉煮，熱量低。若喜歡喝餛飩湯者，由於餛飩皮已是澱粉來源，是否要再加點其他乾麵，端看個人對熱量控制的要求。
馬鈴薯、南瓜打成泥要當心？
高敏敏也提醒，很多人在家喜歡自己煮馬鈴薯濃湯、南瓜濃湯，雖然看起來健康又天然，但像馬鈴薯、南瓜這類原本屬於低升糖的澱粉類，一旦打成泥、再經過長時間燉煮後，就容易變成高升糖的食物。如果有血糖問題，建議還是以食物原型方式攝取更安心！也就是說，在煮湯時盡量保留塊狀、保留皮、減少打泥處理，以避免血糖飆太快。
