南科供應鏈樞紐 新吉物流中心開幕

新吉國際物流中心落成啟用，為台南打造一處智慧製造與全球供應鏈樞紐。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕安定報導

台灣應用材料公司十八日舉行「新吉國際物流中心開幕典禮」，副市長趙卿惠與企業高層及產業代表，共同見證此一重大投資成果，此物流中心是由慶洲公司投資二十億元，在安定區新吉工業區興建完成。趙卿惠表示，中心的落成啟用，可說是在台南打造一處智慧製造與全球供應鏈樞紐。

新吉國際物流中心基地面積一點六六公頃、內部倉儲面積達七千七百坪、樓高五層，已取得海關認證，將成為應用材料未來十年發展計畫的關鍵物流據點。

廣告 廣告

趙卿惠表示，台灣應用材料是全球半導體設備的領導廠商，長年深耕台南，對南科供應鏈發展貢獻卓著，此次啟用的新吉國際物流中心，是應材在台最重要的物流樞紐，每日支援南科工廠的發料與成品儲運，也負責出貨顯示器機台給國內外客戶，成為連結製造、研發與市場的關鍵節點。

南市府一直積極推動「南科、沙崙、柳營」Ｓ型科技廊帶建設，串聯半導體、ＡＩ、智慧製造與綠能產業，並推動智慧倉儲管理與低碳運輸政策，打造智慧製造與綠色物流並進的產業環境。