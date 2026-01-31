南科卅 卓揆證婚催生66對新人

台南科學園區三十週年園慶，行政院長卓榮泰（右五）與到場來賓一起切蛋糕慶生。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕新市報導

年產值直逼三兆元的南科園區三十一日迎來創園三十週年，行政院長卓榮泰參加「南科磐石，昂首三十」園慶，並為六十六對佳偶證婚，他鼓勵新人以「護國群山」的精神，用「高良率」增產報國，解決少子化國安問題，也帶領台灣經濟走上亞洲之巔。

卓榮泰昨日上午率國科會主委吳誠文，與代表黃偉哲市長出席的台南市副市長姜淋煌、南科管理局長鄭秀絨及立委郭國文、陳亭妃，偕產業界代表等一同為活動揭幕，回顧南科三十年來深耕南台灣、打造國際級高科技產業聚落的重要里程碑。

廣告 廣告

卓榮泰致詞時表示，從甘蔗園蛻變為全球關鍵科技聚落，南科夥伴對台灣經濟貢獻卓著。他提到，主計總處剛剛公布，去年第四季全台經濟成長率達十二點六八％，是三十五年來最高，全年成長率則達到八點六三％，是十五年來最高。國人的人均ＧＤＰ，也來到三萬九千四百七十七美元。而半導體產值由五點三兆成長至六點五兆，帶動國家整體ＧＤＰ達二十八兆。政府將持續推動晶創台灣與ＡＩ新時代政策，讓經濟成果全民共享。

卓榮泰說，很高興在南科三十週年之時，見證六十六對新人集團結婚，完成人生一個重要里程碑，象徵南科不僅孕育高科技產業，也是孕育幸福的所在。他指出，政府將經濟成長成果回饋全民，持續推動「零到六歲國家一起養」政策，今年相關預算編列達一千一百三十六億元，透過托育補助與公共資源挹注，減輕年輕家庭負擔，讓願意生、養得起，成為支持少子化對策與世代永續的重要基礎。最後，他祝福新人以經營園區的精神經營家庭，幸福長久。

南科管理局表示，園區近年在上下游廠商持續投資下，整體營業額屢創新高，今年可望成為國內首個突破三兆元規模的科學園區。