南科周邊推5處社會住宅 國土署：社宅政策將針對精華區重點式興建

立委郭國文(右一)、國土署署長吳欣修(左二)、台南市副市長葉澤山(中)、市府相關單位會勘麻豆總爺社宅預定地。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕因應南科效應外溢，地方發展南科化，國土署在南科周邊麻豆、新市、佳里、善里推動5處社會住宅興建計畫，今天(8日)由立委郭國文邀集國土署、市府相關單位會勘麻豆總爺社宅預定地。國土署署長吳欣修表示，近些年社宅蓋很多，房市也因限貸令現形，全台空屋、餘屋多，新建屋也賣不出去，將以包租代管推動社宅為主力，社宅興辦計畫也將提報行政院修改戶數調降，未來社宅將調整為針對有需要的地方精華區採重點式興建。

國土署說，國家住都中心在南科周邊有5處社宅預定地，將興建670戶的新市安居預定5月完工，有165戶的佳里六安好室已動工、2028年完工，麻豆總爺社宅有178戶，目前先期規劃設計，善化有2處預定地，但基地內疑有文化遺址，台南市文化局建議先進行文資調查作業。

台南市副市長葉澤山承諾說，因麻豆新生南路東延路線經過總爺社宅附近，市府將儘快完成道路預定地範圍，再呈報給國土署爭取核定。總爺社宅預定地為台糖所有，屬非都市的特定專用區，面積0.56公頃。善化社宅案則將同步立即加辦，展開文資調查程序，確保推動過程兼顧效率與文化資產保存。

吳欣修指出，國土署可同步對總爺社宅規劃設計，雖然未來社宅興辦政策將調整，但可先列入興建計畫。

國土署國家住都中心說，到去年12月底，台南市中央和地方推動已完工、興建中、決標待開工的社宅共12045戶，其中中央興辦9940戶。

台南麻豆總爺社宅預定地，地形方正。(記者楊金城攝)

