南科嘉義二期環評初審過關 環委聚焦空污增量、供水壓力

台積電近年積極布局半導體先進封裝，嘉義、台南等科學園區都有CoWoS廠計畫。為滿足高科技業先進封裝需求，行政院2024年核定南科嘉義園區二期89公頃，環境部昨（12）日召開第2次環評專案小組初審，決議建議通過，但要求釐清污染源及影響，並重新檢視用水規劃。環委指出，本案疊加鄰近園區，空污增量對後續管制「相當可怕」，且用水鄰近自來水廠1/3，恐造成地方供水壓力。

2025年8月，南科嘉義園區一期內的台積電CoWos先進封裝廠已經完成主體外觀。攝影：陳昭宏

南科嘉義二期89公頃 用水逼近1/3個水上淨水廠

南科嘉義園區一期2023年2月通過環評，同年5月正式動土，區內兩座台積電CoWos先進封裝廠最快今（2026）年量產。為因應AI高效運算對高階製程及先進封裝的需求，國科會決定在嘉義園區一期西側，新增面積89.58公頃的二期基地。環境部昨（12）日召開「南科嘉義園區二期基地計畫」環評專案小組第2次初審。

「PM2.5、臭氧，這些都是超乎我們看到的所有環評案的增量範圍。」環委吳義林表示，本案疊加鄰近嘉義園區一期、馬稠後園區，臭氧增量高達13.59ppb，遠高於過去類似案件的3ppb以下，「這對後續空污管制是相當可怕的。」此外，VOCs排放會衍生臭氧，也可能影響嘉義縣市的空氣品質。

VOCs削減現有技術可達95%去除率，採用雙濃縮技術還可達99%，但南科局僅承諾90%。南科管理局局長鄭秀絨表示，提升去除率將增加耗能，恐怕增加溫室氣體排放，也會衍生氮氧化物。台積電代表則表示，會持續研發VOCs削減技術。出席會議的嘉義縣副縣長劉培東則表示，將同步檢討鄰近馬稠後園區的排放需求，降低嘉義縣內工業對於民眾的整體影響。

南科嘉義園區二期選址台糖農場，目前有大片蔗田。攝影：陳昭宏

環委黃志彬則質疑，園區預計2031年底才完工，南科局卻希望在2029年達到4萬CMD（立方公尺/日）用水量供應，且來源全為水上淨水廠的自來水，要等到後續嘉義海淡廠完工後，才改用海淡水和再生水。水上淨水廠水量14萬CMD，園區用水將近1/3，恐造成地方供水壓力，建議逐年算出實際的用水需求。

通勤壓力、大眾運輸瓶頸待解

南科管理局指出，嘉義園區一、二期共將帶來9200個就業機會，合計產值達3100億元。不過環委劉小蘭擔心，未來周邊生活機能都在園區外，通勤將面臨極大壓力。此外，台灣大眾運輸使用率僅15%，科學園區更不到5%，也要有誘因提升園區大眾運具使用率，並建議增加連接區內外的自行車道。

對此，南科管理局局長鄭秀絨強調，「自行車道和YouBike在園區內是標配」，但區外串聯還要嘉義縣府進行總體交通評估。他也表示，南科各園區都有巡迴巴士，嘉義園區也不例外，還會要求區內旗艦廠商提供足量共乘運具給員工，也會與嘉義縣府協商增加公車路線和班次。

專案小組最後建議通過環評，交由大會定奪。環委要求，南科局還應確認空污增量的合理性，並釐清各污染源及加乘影響、提出具體有效的措施，也要重新檢核施工及營運期間的用水量規劃。針對交通運輸，則要提出交通影響及管理計畫（包含附近道路服務水準、大眾運輸使用率等），並說明改善時程及預期成效。

環境部今（12）日召開「南部科學園區嘉義園區計畫」環評專案小組第二次初審。攝影：陳昭宏