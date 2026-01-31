南科園區歡慶30周年 66新人喜結連理

行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文及副主委蘇振綱、行政院發言人李慧芝、行政院雲嘉南聯合服務中心劉米山執行長、南科管理局長鄭秀絨等聯合切蛋糕為南科慶生。（記者李嘉祥攝）

南部科學園區邁入卅周年，昨（卅一）日於管理局廣場舉行「南科磐石、昂首三十」園慶暨集團結婚，行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文及副主委蘇振綱、行政院發言人李慧芝、行政院雲嘉南聯合服務中心劉米山執行長、南科管理局長鄭秀絨、園區同業公會監事長謝其嘉、南市副市長姜淋煌，立委陳亭妃及郭國文、台積電副總經理王英郎等聯合切蛋糕為南科慶生，並與曾參與集團結婚新人南科寶寶共同祝福六十六對新人，也感謝各界傾力相助，共同成就南科園區的繁盛發展。

卓榮泰院長表示，台灣半導體產值從前年的五點三兆元成長至去年六點五兆元，南科幾乎佔一半，甚至連美國都希望吸取科學園區產業聚落經驗；擔任行政院長後首次出席集團婚禮，六十六對新人印證南科卅年成果，不只是科技搖籃，孕育國家的高科技人才和產業，也孕育出了數百對新人。

吳誠文主委感謝卓榮泰院長加碼提出AI新十大建設，南科於卅年內從甘蔗田發展成全世界半導體重鎮，地位無可撼動，不僅是生態、文化科學園區，也照顧從業人員及周邊居民；今年南科將推動智慧城市建設，搭配半導體與AI科技產業實力，協助各行各業發展創新應用系統，將臺灣建設成AI最先進國家。

鄭秀絨局長指出，南科園區卅年來持續擴建發展，產值加速成長，已成為具國際競爭力高科技產業聚落，去年雖面臨國際關稅政策不確定性及地緣政治影響挑戰，但受惠高速運算與人工智慧等新興科技應用需求，業績逆風成長，整體營業額直逼三兆元，今年可望成為國內第一個突破三兆元關卡的科學園區。鄭秀絨局長也感謝賴清德總統加大對南科的政策投資，大南方新矽谷計畫從嘉義、臺南、高雄一直到屏東，讓半導體持續在台灣投資，守住重要科技命脈；南科致力與地方共生共好，並結合所有大企業ESG回饋地方，未來會持續與各界攜手打造高科技廊帶，協助產業根留臺灣，期許下一個十年再創高峰。