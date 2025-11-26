南科培植新創有成 生醫團隊於國科會FITI計畫獲獎

南科創業工坊培植新創有成，「Yo－Hu Bio優虎生技」榮獲宏碁薪傳獎，「Brainmate健腦夥伴」也獲得創業潛力獎。（記者李嘉祥翻攝）

▲南科創業工坊培植新創有成，「Yo－Hu Bio優虎生技」榮獲宏碁薪傳獎，「Brainmate健腦夥伴」也獲得創業潛力獎。（記者李嘉祥翻攝）

114年第二梯次國科會創新創業激勵計畫（FITI）決選暨頒獎典禮26日舉行，國科會南科管理局輔導的新創團隊大放異彩，「Yo－Hu Bio優虎生技」榮獲宏碁薪傳獎100萬元獎金，「Brainmate健腦夥伴」也獲得創業潛力獎20萬元獎金，成為全場焦點；南科管理局主任秘書官嘉明也出席關心。

廣告 廣告

南科管理局於102年設立「南科創業工坊」，與成功大學及南部多所大專院校建立長期合作夥伴關係，迄今已培育逾300組新創團隊入圍FITI計畫，屢次獲得重要獎項，12年來並成功協助120組新創成立公司，累計資本額逾48億元，其中20組進一步成為園區科學事業，展現南科新創培育深厚能量。

南科管理局表示，「Yo－Hu Bio優虎生技」由中國醫藥大學黃偉謙教授團隊創立，致力解決轉移性三陰性乳癌無藥可用的困境，團隊突破「不可成藥靶點」限制，針對驅動腫瘤惡化關鍵蛋白DDB2開發全球首創藥物，經non-GLP安全性驗證具良好安全性，具臨床開發價值；來自北醫大及萬芳醫院的「Brainmate健腦夥伴」研究團隊開發臨床級AI失智症認知評估與治療系統，結合視覺辨識及生成式AI，提供精準量化的認知評估與個人化數位治療。

南科管理局長鄭秀絨指出，南科創業工坊持續以專業能量陪伴新創成長，導入資深業師，專為FITI團隊設計財務三表工具，並採系統化一對一輔導方式，協助團隊從基礎概念逐步建立專屬的損益表與資產負債表，透過量化數據掌握營運現況，讓團隊得以更精準調整商業模式並強化發展策略。

鄭秀絨局長強調，除財務與營運面向輔導外，創業工坊亦協助團隊鏈結業師、資金、補助計畫與產業資源，並提供完善的進駐辦公環境，另自造基地也提供共同工作空間、獨立辦公室與產品試製設備，滿足新創不同階段需求，也歡迎有志創業的團隊加入南科，一同打造創新與產業發展的新動能。