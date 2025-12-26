南科工程師到竹科面試 驚覺「物價2.5倍」秒放棄 在地人嘆：不知怎麼生存





新竹的物價和生活常引起討論。有在南科工作的網友表示，自己月入7、8萬能過得很愜意，到竹科面試後，發現當地物價「直接變2.5倍」而吃驚，也打消了到竹科工作的念頭。

該名網友在論壇Dcard以「竹科物價真的是工程師負擔得起的嗎？」為題發文表示，自己原本在南科，月收7、8萬可以「過得超級滋潤」，後來收到了竹科公司的面試通知，原本考慮來看看，但逛了竹科周邊區域後，驚覺「物價變直接2.5倍」，例如自己的興趣是是打球，但看到球場一個小時租金快700元，讓他咋舌，直呼「怎麼不直接搶銀行」。他坦言，自己到竹科面試的這份工作薪資也沒有比目前的工作高出2.5倍，因此打消了轉到竹科工作和生活的念頭。也不禁懷疑：「在這裡如果有個人興趣到底要怎麼活？」

▼原PO表示自己在南科月收7、8萬就能「過得超級滋潤」，收到竹科面試邀請後，發現竹科一帶的物價竟高出2.5倍，讓他大為吃驚。（圖／東森新聞資料照）

此話題吸引許多網友留言討論，眾人指出，不少商家認為「竹科工程師有錢」，因而紛紛提高售價：「就一堆店家看新竹工程師有錢所以就想賣貴一點。我現在去台北消費，看菜市場物價真的天堂」、「新竹就是一個把工程師當盤子的城市」、「新竹店家又跩又坑，訂那價格意思就是你分紅要分出來」、「之前住新竹，壓力好大，就搬回台中住了」，還有人感嘆：「在竹北，家庭年收沒500萬。過不了什麼有尊嚴的生活」、「認同...真的覺得沒有年薪200在新竹真的很不划算，不如往桃園或是別的地方發展，不論房子」。

但也有網友認為，新竹物價固然偏高，但比南部貴「2.5倍」恐怕太誇張：「貴是貴，但2.5倍你確定？」、「南部有比較便宜嗎？隨便吃個肉燥飯和牛肉湯也是噴了200，北部物價是有貴一點，但是你說的2.5倍是比較誇張」。

▼不少網友感嘆，許多商家看準竹科工程師有高收入而提高定價，導致竹科周邊餐飲類等民生物價普遍偏高。（示意圖／取自Pexels）

此外，還有一些在地人無奈感嘆，非工程師的新竹人也要一同承受高物價：「你就知道土生土長的非竹科工作新竹人多可憐，我北漂想回家鄉，結果家鄉更貴」、「那新竹本地人怎辦？你們錢賺一賺，房炒一炒，回南部老家躺著享福，我本地人活該就是了！家就在這，錢沒賺到，還要跟你們一起承擔高物價，又不是每個新竹人都是工程師或房東，本地人才不知道怎麼生存？」

（封面示意圖／取自Pexels）

