南科愛心月連續十一年不中斷 匯聚南科人愛心做公益傳遞溫暖與希望

▲南科愛心月連續十一年舉辦愛心月活動，匯聚南科人愛心做公益，耶誕晚會也邀請群創光電等園區企業設置公益攤位捐出當日義賣所得。（記者李嘉祥攝）

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局自2015年起每年與公益團體及園區廠商合作，帶領南科人於歲末年終送暖實踐公益，匯聚愛心傳遞溫暖與希望，園區夥伴響應熱烈；今年「南科愛心月」邁入第11年，管理局持續與台灣世界展望會、財團法人天主教臺南市私立蘆葦啟智中心、臺南市政府社會局及高雄市政府社會局共同合作推動愛心公益，透過公私協力資源整合募集愛心捐款，耶誕晚會也邀請群創光電、緯穎智造、金穎生物科技參與設置公益攤位，並捐出當日義賣所得響應公益。

南科管理局長鄭秀絨表示，「南科愛心月」以在地關懷，讓愛紮根為宗旨，給予園區周邊資源相對匱乏家庭之扶助與關懷，提供醫療急難救助、孩童早期療育，協助解決生活困境；園區廠商每年均積極投入公益響應愛心捐款，累計募得23043875元的愛心善款，幫助超過逾4572人次、1537戶兒童家庭。

管理局副局長林秀貞指出，園區廠商為落實ESG永續經營目標，透過實踐環境保育、學童參與淨零行動、照護長者、支持身心障礙、扶助偏鄉孩童等不同面向的社會回饋，強化企業責任，發揮社會影響力，共創在地美好生活；南科管理局也期望藉由號召園區夥伴們參與「南科愛心月」，進而能拋磚引玉促使社會大眾發揮愛心、關懷弱勢族群，讓社會更加的祥和美好。

許多受助孩童寫卡片表達對南科管理局的心意，有感謝對家庭的幫助，減輕讓經濟壓力，也有感謝因有補助可以好好讀書，還有孩童感因有愛心捐款，讓他們有一個可改變自己和所處環境的機會，透過卡片字句傳達出因為有南科夥伴們的關懷，讓他們的生活、學習、家庭都獲得很多的改善，可以開心上學。