南科楠梓園區二階環評再等等！修正面積重送 估1個月內提交

〔記者黃宜靜／台北報導〕為擴大台積電(2330)2奈米製程腹地，國科會啟動南部科學園區楠梓園區環評，提園區二階環評送環評大會確認，然而，南科管理局這次簡報突然出現替代方案，環委指出，「替代方案」並沒有優於原方案，因此決議，若變更開發面積，應修正環說書後再提交審查，會後南科指出，將以變更開發面積為主，預計1個月內提交。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第41次會議，審查「南部科學園區楠梓園區開發計畫環境影響說明書」。南科管理局說，該案為行政院於2023年7月14日核定「南部科學園區擴建高雄第三園區(楠梓園區)籌設計畫」，其位於楠梓區原高雄煉油廠區範圍內，過去因⼟壤、地下⽔污染列為控制及整治場址，是原中油褐地重生場域，未來將配合園區用地需求完成整治，解除列管。

南科指出，該地預計以半導體供應鏈及以園區6大產業為基礎的其他新興科技產業，如軟體服務、AIoT、5G、綠能的廠商進駐；基地鄰近循環技術暨材料創新研發專區、楠梓科技產業園區，周邊道路及大眾運輸系統發達，可建構南台灣科技廊帶、儲備半導體先進製程用地，鞏固我國半導體產業領先地位。

南科在簡報中提出替代方案，指因市場變動及國際競爭，為厚植先進製程技術、強化競爭優勢，新增半屏山輸油站、南側原高雄煉油廠的防溢堤、⻄側變電所預定地等用地納入園區範圍，因此計畫主方案開發面積約175.3公頃、替代方案約182.57公頃；用水量分別為每天11.3萬立方公尺、13.4萬立方公尺。

不過，環委指出「替代方案」應該是以規模減輕的角度來研擬，但此案卻相反；因此環評決議也強調，若變更開發面積為182.57公頃，應修正環境影響說明書後再提交至環評大會審查。

數名環委提到，此案有機會成為台灣首座100％使用再生水的園區，不過，若再生水設施面臨歲修停機等情形時，如何因應也是關鍵，因此建議應檢討楠梓水資源中心的處理量能、提出供水中斷的備援機制，同時也可評估使用海淡水作為再生水備援水源的可行性。

另外，環委也建議應該將可能產生的污染物質種類說明清楚、並強調清楚說明；並針對極端氣候，加強基地開發範圍的地質調查、土壤液化潛勢分析與地質安全評估，及基礎承載與沉陷穩定分析與沉陷安全監測計畫等。

國科會南科管理局局長鄭秀絨會後接受媒體採訪時指出，由於製程提升，從原先規畫的28奈米、改成2奈米，加上增設零廢棄物處理中心用地，因此將用地面積從175.3公頃增加成182.57公頃；該案已送變更開發面積於行政院修正、今年7月通過，後續會將此次環評建議納入，並於1個月內提交修正後的環說書。

