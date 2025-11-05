南科楠梓園區環評須進二階審查 環委：應納房價、地價等社經影響

台積電高雄P1廠的二奈米晶片預計今年第四季量產，製程落腳楠梓園區。「南科高雄楠梓園區」設於楠梓後勁地區，原址為舊中油煉油廠（俗稱五輕），目前已分階段完成部分廠區的環評及開發，國科會日前則提出針對園區整體範圍的環評，環境部環評大會今（5）日確認應進入較嚴格的二階環評審查，不過本案可能變更開發面積，環境部指出，若修改開發規模，應再次送件審查。

從半屏山上眺望山下後勁地區，台積電已在原址為中油高雄煉油廠（五輕）的楠梓園區設廠，但區內尚有許多中油時期留下的設施。攝影：陳昭宏

楠梓園區陸續開發 南科管理局提整體環評

由於五輕帶來污染問題，後勁居民抗爭30年，中油終於在2015年依承諾關廠。台積電在2021年宣布進駐。行政院則在2023年7月通過「南部科學園區擴建高雄第三園區（楠梓園區）籌設計畫」，核定面積175.3公頃。

廣告 廣告

不過，楠梓園區最初並非整體開發，而是拆成幾個小部分陸續環評、開發，率先營運。南科管理局局長鄭秀絨強調，楠梓園區預計帶來5000多人就業人口、約8000億元年產值；並且不同於其他園區開發後才招商，本案是公共工程進行時，業者也同步進駐建廠，整體將在2033年完工。

國科會強調，計畫以「一次籌設、分階段納入」方式進行。去（2024）年國科會針對楠梓園區全區175.3公頃提出整體環評，當中即包含先前已通過環評的台積電P1～P5廠區範圍。

台積電P1、P2廠共30公頃，開發單位為高市府，2022年通過地方環評；P3至P5廠共60公頃，開發單位為台積電，也在今年通過環評。目前P1、P2已完工，P3、P4廠也陸續動工，皆規劃生產二奈米晶片，P1廠預計第四季開始量產。

南科楠梓園區總面積由173公頃增至182公頃，有些範圍已經完成環評、並陸續開發。圖片來源：擷取自環評書件

環委要求揭露空污數據、評估社經影響

環境部今（5）日舉辦第41次環評大會，由於本案開發面積超過100公頃，大會確認楠梓園區依法須進入較嚴格的二階環評程序。

環委吳義林質疑，開發單位空污說明不夠具體，楠梓園區最初只規劃興建28奈米廠，後來升級至2奈米製程，根據他掌握的研究資料，3奈米以下製程的揮發性有機物（VOC）排放係數為28奈米的10倍以上，有害空氣污染物（HAPs）也可預期倍增，建議明確揭露污染排放數據。

地球公民基金會議題部專員林冠伶在環評大會上指出，本案預估用電負載達1.1GW，年用電量約占高雄全市三成，台積電進駐後，更將成為僅次於中鋼的第二大排碳源，恐對當地民生與產業造成壓力。此外，園區開發勢必衝擊交通、房價與就業市場，建議二階環評應納入具體的社會與經濟影響評估，並在專案小組外聘熟悉電力供需的專家參與審查。

後勁居民曾期待中油污染場址整治後，能比照德國魯爾工業區，轉型為生態公園。林冠伶表示，歷任市長陳菊、陳其邁都曾承諾，要將此地打造成串連北高雄綠帶的生態公園。他呼籲，二階環評應檢視現行規劃是否符合過往理想，也要確保納入生物多樣性與公民參與，「而不是僅止於景觀造景。」

舊五輕廠區雖已完成整治，但7月時仍有油泥堆置在舊廠房內。攝影：陳昭宏 (2)

「後勁在工業的歷史上，有很多不堪的過去、衝突的場面。」專長為人類學、人文地理的環委蘇淑娟指出，園區基地包含日軍六燃、中油五輕等工業遺址，具有重要歷史與文化價值。他建議開發單位借鏡國際上的褐地再生經驗，讓在地記憶保存更加完整。他也強調，二階環評應深入評估房價、地價等社會經濟影響，本案有機會成為「更好的二階環評典範。」

可能擴大規模？ 環境部：就應重送環說書

環評大會決議本案應進入二階環評。但在會議尾聲，國科會突然提及行政院7月通過「南部科學園區擴建高雄第三園區（楠梓園區）籌設計畫」的修正版本，核定面積從175.3公頃提高到182.57公頃，用水、用電、廢棄物也都將因此增加。

環境部環保司對此回應，依環評規定，相關內容若與原書件不符，開發單位應再重撰寫新環說書送審。

鄭秀絨會後受訪表示，楠梓園區開發時程「很趕」，將在一個月內重新繳交新環說書、由環評大會確認後續二階環評。

南科管理局局長鄭秀絨強調，南科楠梓園區符合科學園區政策環評強調優先使用褐地的原則。攝影：陳昭宏

鄭秀絨表示，今年通過的科學園區政策環評強調，園區用地應優先使用已受污染的「褐地」，本案即為台灣褐地重生的最佳案例。

他也坦言，過去南科開發較少討論社會影響，但目前正針對「大南方新矽谷」規劃一項社會經濟相關計畫。國科會則補充，這項計畫可透過人工智慧，掌握對周邊住宅、醫療、教育、交通等需求的影響，並提出解決方案、降低衝擊。

針對空污問題，鄭秀絨表示，2奈米製程的污染、用水、用電確實都可能較高，承諾會補齊VOC和HAPs相關數據。