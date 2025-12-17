南科楠梓園區進二階環評 環委：強化開發對用水用電衝擊評估

環境部今日召開環境影響評估審查委員會第43次會議，審查「南部科學園區楠梓園區開發計畫環境影響說明書」。(記者黃宜靜攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕為擴大台積電(2330)2奈米製程腹地，國科會啟動南部科學園區楠梓園區環評，環境部今召開環評大會審查，環評委員建議，應強化開發對高雄市用水、用電及排碳量的影響衝擊評估等，此案審查通過，南科將啟動後續二階環評程序。

環境部今日召開環境影響評估審查委員會第43次會議，審查「南部科學園區楠梓園區開發計畫環境影響說明書」。

此案於11月5日已進環評大會審查，當時南科進行簡報時，將園區面積分為主方案175.3公頃及替代方案182.57公頃，其中，替代方案另外新增半屏山輸油站、南側原高雄煉油廠防溢堤與西側變電所預定地等用地納入範圍。環委指出，「替代方案」應該是以規模減輕的角度研擬，但該案卻相反；因此環評決議也強調，若變更開發面積增加，應修正環境影響說明書後再提交至環評大會審查。

開發單位國家科學及技術委員會南部科學園區管理局今表示，該園區位於楠梓原高雄煉油廠區內，未來規畫儲備半導體先進製程用地。

南科指出，此案先前有提送變更開發面積於行政院修正，行政院今年7月23日核定「南部科學園區擴建高雄第三園區(楠梓園區)籌設計畫(第一次修正)」，過去因土壤、地下水污染列為控制及整治場址，現為褐地重生場域，未來高雄市府將依序配合園區用地需求完成整治，解除列管。預計開發面積為182.57公頃，每日用水量、用電量分別為13.4萬立方公尺、128.4萬瓩。

南科表示，由於此計畫規劃每日用水量13.4萬立方公尺，因此已爭取市政再生水每日12.6萬立方公尺，其餘0.8萬立方公尺則使用自來水，這部分已協調台水公司專管可供應園區自來水10萬噸以上；由於園區廠商規劃設置2奈米以下先進製程，而海淡水中硼有影響先進製程品質的疑慮，備援水源仍以自來水供應為主。

對此，環委在閉關會議時表示，再生水不穩定性高，因此若規畫全以自來水為備援，恐衝擊區域用水，因此建議評估使用海淡水作為備援的可行性。

另外，環委也建議，強化開發對高雄市用水、用電及排碳量的影響衝擊評估，補充藍綠帶維持規劃，此案補充修正後通過，南科須再辦理後續二階環評程序。

