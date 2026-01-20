南科熱島危機 成大團隊提解方

成功大學建築學系攜手哈佛大學、麻省理工學院深入善化考察，提出可應對極端氣候的「建築皮層」模組。成大建築學系主任薛丞倫（右一）表示，解決都市熱島不再是技術問題，而是正義問題。（曹婷婷攝）

以往「都市熱島」被視為集中市中心，惟近年隨著南科蓬勃發展、台積電先進製程持續推進下，都市熱島已跑向南科。成功大學建築學系攜手哈佛大學、麻省理工學院碩、博士生深入善化考察，提出可應對極端氣候的「建築皮層」模組，相關研究成果後續將移師至哈佛大學設計學院展出，讓「善化經驗」接軌國際。

成大建築學系主任薛丞倫表示，解決都市熱島不再是技術問題，而是正義問題。去年建築系策畫「威尼斯建築雙年展台灣館」其一核心主題就是台南熱島，以前郊區是扮演幫都市散熱的角色，但隨著科技業大舉進駐鄉間，南科正面臨明顯「都市熱島」挑戰。

他說，台南近10多年改變最大的地方就是南鐵地下化及南科周邊，面對這場急遽改變，善化從傳統城鎮蛻變為科技聚落，期盼未來建商開發時不是「全面抹除」舊聚落，有機會創造兼顧原始台南生活樣態與科技業共榮。

薛丞倫說，在已不能仰賴郊區幫都市散熱的前提下，須先從都市街廓、房子內部尋求解決之道。研究團隊從善化區中山路老街立面思考建築表層如何對抗都市熱島，透過調整適應，提供既有建築更友善、適合居住的型態。

成大建築學系20日舉辦《Thermal Tectonics熱構築》工作坊成果展，成大建築系與麻省理工學院建築及電機資工雙碩士建築師王子瑞、哈佛大學博士生喬瑟夫等人，率32名成大建築系所學子，分5組沿著善化中山路一帶實地考察，觀察在地居民因應氣候演變衍生加蓋增建甚至違建等行為，學生透過考察，構思如何善用既有元素提出「適候性」設計。

成大建築學系講師鄭偉達說，透過此次工作坊讓學子了解，建築不只蓋房子而已，藉由調整建築細微處，有機會建立更具韌性的居住環境，未來也希望提供全台各縣市參考。

今年3月將參與成大「威尼斯雙年展台灣返台展」的麗欣建設提到，台積電引起各界關注，尤其善化更是建築系團隊眼中「都市轉型」指標，未來也會參考成大建築團隊提出的建築方案。