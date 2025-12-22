南科特定區區段徵收作業 即日起補償費匯款入戶或領取支票

南科特定區區段徵收作業邁入關鍵階段，公告期間地政局人員長期駐點善化南科專案辦公室逐案審核，順利完成各項發價前置作業。（記者李嘉祥攝）

因應南部科學園區產業擴張的土地需求，臺南市政府地政局推動「南科特定區開發區塊 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫」，於今年12月16日完成徵收公告及申領補償程序、24日即開始補償費發價，象徵重大產業建設邁入關鍵里程碑。

市長黃偉哲表示，南科特定區開發是南臺灣高科技產業鏈重要布局，也是臺南產業升級與區域均衡發展核心工程；市府推動區段徵收與補償發價過程中始終秉持「公開透明、公平合理、廉能效率」原則，兼顧產業發展與居民權益，感謝地主體諒與支持，讓市政建設得以穩健推進，另也肯定地政團隊在高強度壓力下如期完成公告與發價準備，展現市府行政效能與專業。

地政局陳淑美局長說明此次徵收範圍廣達375公頃，土地及地上物所有權人超過2000人，補償金額突破1000億元，為臺南市歷年規模最大、作業最為艱鉅的區段徵收案件；公告期間內，諮詢電話與申請案件大量湧入，地政局人員長期駐點善化南科專案辦公室，面對龐雜資料、密集申請及高度社會關注全力以赴、逐案審核，順利完成各項發價前置作業，確保補償金如期發放。

陳淑美局長也提及，為提升補償費領取安全性及減少民眾往返奔波，市府特別提供「補償費匯款申領服務」，公告期間內完成申請件數達956件，匯款申領人數達實際發價人數的8成，相關補償款項將於12月31日前陸續匯入地主本人指定帳戶，也感謝地政局及地政事務所人員在公告期間通力合作，承擔大量工作量，逐日掌握申領狀況並與金融機構密切協調，確保資金調度無虞，讓發價作業順利推動。

陳淑美局長強調，南科區段徵收不僅是行政任務，更是攸關城市發展與市民權益的重大責任，期勉團隊持續以專業、耐心與同理心服務市民，讓臺南重大建設穩健前行，也提醒地主若已申請補償費匯款，無須前往現場排隊領取支票，款項將於年底前直接入帳；選擇現場領取支票的地主，12月24日、26日、29日、30日將於善化區文康育樂中心，另12月31日於深緣及水善糖文化園區員工休閒中心，依分流時程分批辦理發價作業，請地主依通知時間前往，以縮短等候時間並確保作業順暢。