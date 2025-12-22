南科特定區區段徵收補償費將於12月24日起匯款入戶或領取支票。（台南巿政府地政局提供）

記者翁順利/台南報導

為因應南部科學園區產業擴張的土地需求，臺南市政府推動「南科特定區開發區塊 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫」，已於 114 年 12 月 16 日完成徵收公告及申領補償程序，24日即開始補償費發價，象徵本市重大產業建設邁入關鍵里程碑。

市長黃偉哲表示，南科特定區開發是南臺灣高科技產業鏈的重要布局，也是臺南產業升級與區域均衡發展的核心工程。市府在推動區段徵收與補償發價過程中，始終秉持「公開透明、公平合理、廉能效率」的原則，兼顧產業發展與居民權益，感謝地主朋友的體諒與支持，讓市政建設得以穩健推進。市長也特別肯定地政團隊在高強度壓力下如期完成公告與發價準備，展現市府行政效能與專業。

地政局陳淑美局長指出，本次徵收範圍廣達375公頃，土地及地上物所有權人超過2,000 人，補償金額突破1,000億元，為臺南市歷年規模最大、作業最為艱鉅的區段徵收案件。公告期間內，諮詢電話與申請案件大量湧入，地政局同仁長期駐點善化南科專案辦公室，面對龐雜資料、密集申請及高度社會關注，仍全力以赴、逐案審核，順利完成各項發價前置作業，確保補償金如期發放。

為提升補償費領取的安全性並減少民眾往返奔波，市府特別提供「補償費匯款申領服務」，公告期間內完成申請件數達956件，匯款申領人數達實際發價人數的8 成，相關補償款項將於12月31日前陸續匯入地主本人指定帳戶。陳局長也感謝地政局及地政事務所同仁在公告期間通力合作，承擔大量工作量，逐日掌握申領狀況並與金融機構密切協調，確保資金調度無虞，讓發價作業順利推動。

市長與局長同時期勉地政同仁，南科區段徵收不僅是行政任務，更是攸關城市發展與市民權益的重大責任，期許團隊持續以專業、耐心與同理心服務市民，讓臺南重大建設穩健前行。

地政局提醒地主，已申請補償費匯款者，無須前往現場排隊領取支票，款項將於年底前直接入帳；選擇現場領取支票的地主，市府將於 12 月 24 日、26 日、29 日、30 日於善化區文康育樂中心，以及 12 月 31 日於深緣及水善糖文化園區員工休閒中心，依分流時程分批辦理發價作業，請地主依通知時間前往，以縮短等候時間並確保作業順暢。