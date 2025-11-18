南科特定區A至O區段徵收 公告

因應南科及樹谷園區產業擴張帶來土地需求，臺南市政府推動「南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收計畫」，經內政部審議通過，自即日起至十二月十六日辦理徵收公告；地政局提醒所有權人，越早申請越能提早確認文件準確性。

市長黃偉哲表示，南科特定區開發是南台灣高科技產業鏈的重要布局，感謝地主長期以來的支持與體諒，市府會以公開透明、公平合理、廉能效率原則辦理徵收及補償，兼顧產業發展與居民權益，讓地方發展與市民權益能雙贏。

地政局長陳淑美指出，因土地加地上物所有權人超過二千人，為提升作業效率及便利民眾申領，市府特別提供「補償費匯款申領服務」，地主只需於公告期間內檢具應備文件，於十二月十二日前郵寄至新營民治市政中心，即可順利完成申請，也可直接送至南科開發區專案辦公室，經審核無誤者，市府將於公告期滿十五日內（預計十二月底前）完成撥款。