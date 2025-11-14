南科特定區A～O區段徵收所有權人超過2000人 預計12月發放補償費

為因應南科及樹谷園區產業擴張所帶來的土地需求，臺南市政府推動「南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收計畫」，經內政部審議通過後，市府預訂於114年11月17日至12月16日辦理徵收公告。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 為因應南科及樹谷園區產業擴張所帶來的土地需求，臺南市政府推動「南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收計畫」，經內政部審議通過後，市府預訂於114年11月17日至12月16日辦理徵收公告。

臺南市長黃偉哲表示，南科特定區開發是南臺灣高科技產業鏈的重要布局，感謝地主朋友長期以來的支持與體諒，市府會以公開透明、公平合理、廉能效率的原則辦理徵收及補償，會同時兼顧產業發展與居民權益，讓地方發展與市民權益能夠雙贏。」

地政局長陳淑美指出，本次土地加地上物所有權人超過2,000人，為提升作業效率及便利民眾申領，市府特別提供「補償費匯款申領服務」，地主只需於公告期間內檢具應備文件，於12月12日前郵寄至新營民治市政中心，即可順利完成申請。或者親自送往南科開發區專案辦公室，經審核無誤者，市府將於公告期滿15日內（預計12月底前）完成撥款。

市府提醒所有權人，越早申請，越能提早確認文件準確性。關於補償費的領取方式，地主可於公告期間提供補償費匯款帳戶存摺影本，補償費將優先匯入申請帳戶，達到安全、防詐的功效。若地主選擇現場領取支票，市府將於12月24日、26日、29日、30日於善化區文康育樂中心，及12月31日於深緣及水善糖文化園區員工休閒中心，分流辦理補償費發放，時間為上午9時30分至12時、下午1時30分至4時。呼籲地主依市府寄發的分流時程表前往現場，以縮短等候時間。

另外，地主除申請領取土地補償費外，亦可選擇申領發給抵價地，申請期限為公告期間11月17日起至12月16日止。地主可將申請書及應備文件郵寄至臺南市政府地政局區段徵收科（新營區民治路36號），以郵戳日期為準。或親自到地政局南科專案辦公室（善化區中山路377號2樓）辦理，服務時間為週一至週五上午9時至12時、下午1時30分至5時。預估申領抵價地的地主人數眾多，為減少民眾久候，請儘量以郵寄方式申領抵價地，經審查無誤後，市府將盡速發給核定函。

黃偉哲再次強調，南科特定區開發不僅是產業升級的重要一步，更是臺南市區域平衡發展的關鍵工程，市府將持續秉持「便民、高效、透明、公正」的原則，讓徵收作業順利推動，並確保每一位地主的權益受到妥善保障。

