南科磐石三十 產業深耕淬鍊

▲與會嘉賓與功在南科得獎企業大合照。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】從一望無際的甘蔗田出發，南部科學園區歷經三十年深耕與淬鍊，已蛻變為連結世界、引領全球先進半導體製程的重要基地，為感謝一路與南科同行的夥伴，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局在大臺南會展中心舉辦「南科30．共好前行交流活動」，行政院顧問李孟諺、經濟部政務次長何晉滄、海洋委員會常務副主委吳欣修及多位地方政府代表蒞臨會場，與各界齊聚一堂，回顧南科三十年來的成長歷程，並展望未來世代的發展藍圖。

國科會主委吳誠文表示，南科從無到有、由小而大，逐步成為全球半導體與AI產業中舉足輕重的關鍵基地。面對以AI為核心的新一波科技浪潮，政府正推動「AI新十大建設」，以半導體為產業引擎、AI為關鍵驅動力，加速臺灣邁向「智慧科技島」。南科亦將持續在大南方新矽谷發展中扮演關鍵角色。

南科管理局局長鄭秀絨指出，南科在企業長期深耕投入，以及中央與地方政府、產學研醫等單位攜手合作下，產值規模穩健成長。自2005年產值突破新臺幣3,000億元以來，歷經二十年累積，2025年預估已接近3兆元水準，展現南科作為臺灣科技產業重要支柱的實力。

活動當天舉行「功在南科」頒獎儀式，頒發「南科磐石獎」、「卓越成長獎」、「創園先鋒獎」及「永續成長獎」，表揚在不同階段為園區奠定基礎、推動成長的關鍵企業，致上誠摯敬意。活動亦邀請台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛以「南科三十 台積同行 共創輝煌」為主題，分享台積電當年進駐南科建立晶圓六廠，是當時全球規模最大八吋晶圓廠，正是那個關鍵決定，讓世界開始注視南科。身為首家進駐南科並與園區共同成長的廠商，台積電從早期建廠到持續投入先進製程，不僅支撐臺灣產業競爭力，更體現南科長期累積的產業實力與發展量能。現場近400位產官學研醫代表，共同見證大南方新矽谷逐步成形的重要里程碑。

站在「三十而立」的重要節點，南科未來將持續深化高科技發展與生態永續並行的角色，透過強化園區韌性、鏈結在地社區，打造宜居宜業的科技環境。南科將持續與各界並肩承載過去的累積，迎向未來的挑戰，共同譜寫下一個三十年的共好新篇章。