南科管理局攜地檢合作反詐

近年詐騙集團猖獗，手法不斷翻新，科學園區內高科技人才成為詐騙集團鎖定新目標；國家科學及技術委員會南部科學園區管理局積極響應政府打詐政策，昨（十九）日與臺灣臺南地方檢察署及臺灣橋頭地方檢察署共同簽署「反詐合作備忘錄」，法務部長鄭銘謙、臺南市政府警察局長林國清等共同見證臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、臺南地檢署檢察長鍾和憲、橋頭地檢署檢察長張春暉與南科管理局長鄭秀絨簽署，將建立資訊通報與風險應變體系，共推跨域合作防堵詐騙行動。

鄭秀絨局長表示，詐騙防制不僅只是社會治安議題，更關係到科技人才留任、家庭經濟安全、甚或與企業互動信任體系；南科管理局積極結合轄內相關單位建立防詐防護網，形成「行政輔助」與「司法偵查」強強聯手，建構園區完整防詐網絡；此份反詐合作備忘錄整合跨區域司法資源，建立起一道從嘉義、臺南延伸到高雄及屏東的防詐長城，讓犯罪者在園區無所遁形。

鄭秀絨局長強調，南科管理局會持續與檢警政及同業公會密切交流合作，強化制度化、在地化與跨域整合三大面向合作，將防詐教育納入企業ESG治理與內部考核指標，讓「識詐」真正成為公司治理的一環，確保園區內企業與研發單位的資安與信賴環境，並同步打造「智慧防詐、科技護國」新典範。