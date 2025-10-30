南科管理局攜手企業辦年度地震災害緊急應變演練 強化防災協作提升應變能力

南科管理局攜手企業辦年度地震災害緊急應變演練與觀摩，強化防災協作提升園區應變能力。（記者李嘉祥攝）

為提升園區內各單位對突發災害的應變能力與協作效率，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局30日與臺南市政府消防局第四救災救護大隊、內政部警政署保安警察第二總隊、南科應變中心等單位，以及台積電、聯電、群創、瀚宇彩晶等園區聯防組織單位於台灣應用材料公司南科三廠舉行年度地震災害緊急應變演練暨觀摩活動，邀請園區廠商參與觀摩，提升整體緊急應變能力。

演練分多個階段，模擬強震引發高風險化學品洩漏與人員受困等災情，首先由廠區自衛消防編組啟動應變程序，並逐步通報消防局及聯防組織提供支援，進行滅火與傷患救援；南科應變中心亦協助進行氣體偵測與災後復原工作，確保災後環境安全並恢復正常運作。

南市消防局第四大隊長蔡國保表示，當前防災意識已成為日常生活重要課題，消防局持續推動防火管理制度，強化「自己財產自己保護」觀念，並透過一系列演練與跨部門協作提升市民與企業火災應對及災難處理能力。

南科管理局蘇永富組長說，防災演練由園區內廠商依據需求每年輪流辦理，不僅是對現有防災機制的檢視，更是強化園區緊急應變與災後復原能力重要訓練平台；面對各類不可預見的災難，每個人都是防災的第一線，除依賴專業消防隊伍應對災情，更應加強自我防範意識，從火災預防、危險辨識到災後處置等各環節，強化個人保護能力，以利提升園區整體的防災能力與應變效率。