南科管理局攜手經濟部園管局及屏東縣政府辦論壇 促進火箭與衛星產業合作契機

▲國家太空中心處長廖榮皇、園管局專委曾世杰、南科管理局組長上官天祥等產官學研界代表出席論壇活動，共同思考太空產業未來合作契機。（記者李嘉祥攝）

為探索南臺灣發展太空科技產業的潛力與方向，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局與經濟部產業園區管理局及屏東縣政府3日舉辦「火箭與衛星產業發展論壇」，聚焦火箭關鍵系統、衛星酬載研發與南臺灣太空產業發展等議題，吸引產官學研多方代表出席，共同思考太空產業未來合作契機。

國家太空中心處長廖榮皇於論壇中分享國家太空中心推動「通訊衛星製造產業化平台」進展，強調透過太空環境測試、系統整合服務與產業輔導，可協助國內企業加速產品驗證及商轉；陽明交大魏世昕助理教授以多年火箭發射任務經驗，解析屏東火箭發射場對臺灣自研火箭能力提升的重要性；張量科技張永承營運長則以張量科技姿態控制系統成功進軍國際市場為例，分享臺灣太空新創在國際合作及測試認證方面的關鍵心得。

經濟部產業園區管理局專門委員曾世杰表示，屏東科技產業園區是「大南方新矽谷」重要一環，可深化南臺灣半導體S廊帶發展，經濟部仍持續提供臺商回臺投資方案補助資源，歡迎各界投資進駐屏東科技產業園區擴區。

國科會南科管理局投資組長上官天祥指出，近年在國家太空中心的推動下，從臺南沙崙的火箭系統研發，到屏東火箭發射基地的建設，南臺灣已逐漸形成從研發、測試到任務發射的完整空間技術環境；南部科學園區不僅匯聚半導體、系統整合、精密製造與關鍵零組件供應鏈，屏東科學園區更將太空科技列為重點發展產業之一，在兼具鄰近南臺灣產學研量能與東海岸太空基礎設施的優勢下，將成為支撐臺灣太空產業發展的基礎動能。

屏東縣政府城鄉發展處副處長倪國鈞說，台灣近期有許多太空捷報，屏東具備成為臺灣太空產業發展重鎮條件，希望未來成為臺灣重要的太空科技重鎮。

南科管理局長鄭秀絨強調，此次論壇以火箭與衛星產業發展為核心，搭建產學研對話平臺，展現政府對太空科技產業發展的重視與投入，管理局未來會持續攜手屏東縣政府與經濟部產業園區管理局合作招商，並串聯國家太空中心、工研院及金屬中心等資源，強化南臺灣太空產業鏈結與合作，加速吸引廠商進駐屏東科學園區，打造南臺灣成為涵蓋研發、製造到實地發射的太空產業聚落。