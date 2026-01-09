南科管理局政風室辦理公職人員財產申報實質審查抽籤 落實陽光法案精神

南科管理局政風室辦理公職人員財產申報實質審查抽籤，局長鄭秀絨於第業務會報中隨機抽出。（記者李嘉祥攝）

▲南科管理局政風室辦理公職人員財產申報實質審查抽籤，局長鄭秀絨於第業務會報中隨機抽出。（記者李嘉祥攝）

為端正政風，確立公職人員清廉作為並落實陽光法案，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局政風室1月9日辦理「114年度公職人員財產申報實質審查及前後年度申報財產比對公開抽籤」作業，由管理局長鄭秀絨於第156次業務會報中隨機抽出。

政風室表示，114年度南科管理局所轄參與抽籤財產申報義務人共計24名，法務部所定實質審查公開抽籤比例定為10%，此次抽出3名財產申報義務人辦理實質審查作業，並從抽出的3名中再抽出1名財產申報義務人進行前後年度申報財產之比對。

廣告 廣告

政風室指出，為方便申報義務人完成申報，廉政署每年提供定期財產申報義務人財產申報授權服務，申報義務人只要完成授權，即可下載自己的財產資料進行申報，非常便利省時，亦能大幅降低受罰風險。

鄭秀絨局長強調，公職人員財產申報法是政府陽光法案的一環，目的是藉由全民監督，要求擔任特定職務的公職人員，提供個人、配偶及未成年子女的財務狀況供公眾檢驗，以樹立公職人員清廉形象，進而促進人民對政府廉能施政的信賴。