南科管理局率精銳生醫廠商參加台灣醫療科技展 展現精準健康領域豐碩成果

▲國科會吳誠文主委、竹科管理局長胡世民、中科管理局主秘江增彬及南科管理局副局長林秀貞也於科學園區主題館關心展示內容。（記者李嘉祥翻攝）

「2025台灣醫療科技展」自12月4日至7日於南港展覽館盛大登場，國科會竹、中、南科三園區管理局再度攜手設立「科學園區主題館」，扣合展會「智慧醫療」、「精準醫療」與「全齡健康」三大主軸，展現科學園區鏈結產官學研醫的跨域資源，以及在精準健康領域的豐碩成果；國科會吳誠文主委、竹科管理局長胡世民、中科管理局主秘江增彬及南科管理局副局長林秀貞也到科學園區主題館關心展示內容。

南科此次共有12家精銳生醫廠商參與主題館展出，陣容涵蓋「創新醫電與精準治療」，例如艾克夏研發高階眼科雷射手術儀器、醫百開發咀嚼吞嚥醫療臨床訓練設備、開物專精於膠體金快篩試劑（POCT）的專業檢測設備製造、柏瑞醫提供AI精準醫療技術，開發骨質疏鬆、癌症等AI輔助篩檢軟體，當天亦與美國Illumina公司正式發表全新合作計畫「AI × NGS 智慧精準醫療解決方案」，打造「從基因到臨床」的即時分析平臺。

另也展出「再生醫學與智慧照護領域」，例如訊聯細胞智藥專注於再生醫療、智慧細胞藥物與外泌體技術開發、亞果獨創超臨界二氧化碳流體去細胞技術，應用範圍涵蓋眼科、牙科、骨科、神經外科、整形外科及傷口照護、惠合掌握醫療級膠原蛋白萃取技術，並應用於再生醫學醫材、泰陞提供傷口癒合的精準醫療解決方案、太冠瑪則橫跨保健營養食品，同時運用奈米技術開發中草藥傷口保護液、翔安聚焦智慧醫療與AIoT生理監控，如電子圍籬及跌倒偵測；還有博太致力於失智症與神經退化等腦科學疾病的植物新藥開發；專注於動物健康照護的辰和，擁有臺灣最大GMP廠房；直得科技也在現場展示可廣泛應用於醫療領域的精密製造設備、醫學影像設備、檢驗分析儀器等。

南部管理局長鄭秀絨表示，科學園區目前已擴展至嘉義、臺南、高雄、橋頭、楠梓、屏東等6處園區，「精準健康產業聚落」匯聚83家生醫廠商，受惠於完整的產業生態系與聚落效應，2024年南科生技產業營業額逾135億元，已成為臺灣關鍵生醫產業聚落之一；此次參展廠商聯合展出最新的醫療技術與解決方案，現場展示攤位洽詢人潮熱絡，充分展現南科在精準診斷、創新治療及數位照護等各面向的卓越研發能量及技術實力。

林秀貞副局長指出，展望未來，南科將持續善用園區深厚的半導體及ICT產業發展基礎，加強結合AI人工智慧與大數據技術，協助園區廠商開發更具創新性及高值化的醫療產品，朝向「精準醫療」目標持續邁進，並積極拓展海內外市場，爭取全球精準健康龐大商機。