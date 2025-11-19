南科管理局辦資源鏈結暨實戰策略交流會 邀產官學經驗分享助攻新創團隊

南科管理局結合多個單位辦資源鏈結暨實戰策略交流會，邀產業巨擘、新創前輩等產官學經驗分享，協助新創團隊掌握投資人觀點與創業實戰經驗。（記者李嘉祥攝）

為協助南科新創團隊掌握投資人觀點與創業實戰經驗，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局與成大基金會、成大產創中心、全國創新創業總會、全國創新創業總會南區委員會及大台南創新創業協會攜手於南科成大台達大樓國際會議廳舉辦「南科新創向前行－資源鏈結×實戰策略交流會」，邀產業與創投界三位重量級講者實務分享企業經營、人力政策、投資人決策及新創實戰出發，帶來深具啟發性的新思維，吸引眾多新創公司、學研團隊、園區廠商及鄰近企業參與，現場交流熱絡、氣氛融洽。

家登精密公司董事長、全國創新創業總會第27屆總會長邱銘乾以「如何型塑創新文化的人力政策」為題，與眾人分享家登精密創業心法，從鐵皮屋創業到成為全球半導體關鍵供應鏈，並且勉勵創業家「創新的根基在於以人為本」洞燭產業趨勢，亦分享透過協同創造提升公司技術產品創新、形塑內部組織文化作法以吸引合適優秀人才，創造企業持續突破與成長。

蘇拾忠創投顧問主講「創業戰情室報告」，從AI浪潮正在改變某些行業破題，點出創業家面對世界情勢，勉勵新創團隊在募資提案時應更強調市場驗證與即時可執行策略，以提高創投拍板投資的機會。

李漢揚創辦人則以「回家創業，走向事業：ECOCO的臺南故事」為題，分享個人從觀察循環經濟趨勢到創立ECOCO的過程，鼓勵南科新創團隊畫出一個創業框架，專心打造商業模式，並透過計畫獎項的申請，轉化為員工教育訓練及對公司文化認同，一步一腳印，逐步讓世界看見ECOCO，也勉勵新創家「創業的起點不在資金，而在願意踏出第一步的行動力。」

南科管理局長鄭秀絨表示，南科橫跨嘉義、臺南、路竹、橋頭、楠梓及屏東等六大園區，營業額年年攀升，已居全臺三大科學園區之冠，園區持續致力提供南部地區新創團隊完善的創業環境與資源鏈結，102年起設立南科創業工坊，累計培育超過300組團隊入圍國科會「創新創業激勵計畫（FITI）」，輔導成立公司120家，資本額合計逾48億元，未來也會持續深化創業輔導能量，讓南科成為孕育新創力量的搖籃。

此次活動除講座外，現場亦安排餐敘及自由交流時段，讓新創團隊與講者、企業代表互動討論，激發更多合作與共學的機會；南科管理局強調，未來將持續辦理系列小聚與培訓課程，協助團隊串聯更多資源，並透過實戰經驗分享與計畫導入，讓更多新創團隊在創業賽道上發光發熱。