南科考古館揭牙齒神秘面具

南科考古館推出「牙齒知多少：全糖市的神秘面具展」，以牙齒為主題，寓教於樂。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕新市報導

南科考古館廿五日推出全新特展─「牙齒知多少：全糖市的神秘面具展」，展覽以牙齒為主題，並結合故事敘事、考古研究與多媒體互動裝置，幼兒們在展館中認識牙齒的故事，以及各國都有的拔牙習俗和換牙傳說，進而建立正確的保牙觀念。

廿五日的特展「牙齒知多少」，在幼兒們戴著牙齒頭套和拿著牙刷道具演唱「刷牙歌」歌聲中揭幕，國立台灣史前文化博物館館長蔡政良說牙齒不好好保護，到了他的年紀只能靠假牙了。

蔡政良也指出，牙齒承載著古代生活的線索，從飲食、文化到生態變化都能一一讀出，所以此次展覽以故事與推理解謎方式，呈現牙齒的知識與文化意義，從互動中理解口腔健康的重要性，更期盼大小朋友透過展覽建立正確的牙齒照護觀念。

廣告 廣告

南科考古館推出「牙齒知多少：全糖市的神秘面具展」，以牙齒為主題，寓教於樂。（記者張淑娟攝）

與會的南科管理局主任祕書官嘉明則指出，南科是全球重要的高科技基地，而考古館為此地保留下文化與歷史的深度脈絡，他肯定牙齒主題展在考古與教育上的價值，也期盼透過展覽讓更多民眾認識南科的多元面向。隨即由此次策展人員導覽走進牙齒的世界，當一名小偵探一起探索牙齒博物館的「追追追」。

「世界最多牙齒的動物竟然是蝸牛，有二萬六千顆牙齒…」，「牙齒掉了該如何？有的放枕頭下再放水流、有的埋入泥土、有的丟到屋頂上…」，各國處理牙都有不同習俗，確實有趣，而此特展也以虛構城市「全糖市」為舞台，呼應台南在台灣糖業史中的地位，並融入近年在網路間流傳的「全糖市」文化意象，且以偵探推理為敘事主軸，以「小小臼齒偵探」的視角走入展場，沿著線索逐步揭開長期以來不為人知的牙齒秘密，內容涵蓋牙齒的結構、功能、文化以及考古材料等多面向知識。

走進展館即可透過大型牙齒模型與互動遊戲認識牙齒的型態與用途，在「牙齒故事館」中，認識世界各地的換牙傳說，並透過展件了解如何從牙齒判讀年齡等基礎知識，並於「牙齒博物館」認識史前台灣的拔牙習俗、牙齒鑿刻紋飾，以及包括穿孔豬牙與鯊魚牙在內的牙齒飾品，進一步理解牙齒在人類文化中的象徵意義。展場還設置角色扮演拍照區、充氣巨型牙齒與互動遊戲等裝置，讓大小朋友在輕鬆情境中學習知識。