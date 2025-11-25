南科考古館揭牙齒神秘面具
記者張淑娟∕新市報導
南科考古館廿五日推出全新特展─「牙齒知多少：全糖市的神秘面具展」，展覽以牙齒為主題，並結合故事敘事、考古研究與多媒體互動裝置，幼兒們在展館中認識牙齒的故事，以及各國都有的拔牙習俗和換牙傳說，進而建立正確的保牙觀念。
廿五日的特展「牙齒知多少」，在幼兒們戴著牙齒頭套和拿著牙刷道具演唱「刷牙歌」歌聲中揭幕，國立台灣史前文化博物館館長蔡政良說牙齒不好好保護，到了他的年紀只能靠假牙了。
蔡政良也指出，牙齒承載著古代生活的線索，從飲食、文化到生態變化都能一一讀出，所以此次展覽以故事與推理解謎方式，呈現牙齒的知識與文化意義，從互動中理解口腔健康的重要性，更期盼大小朋友透過展覽建立正確的牙齒照護觀念。
與會的南科管理局主任祕書官嘉明則指出，南科是全球重要的高科技基地，而考古館為此地保留下文化與歷史的深度脈絡，他肯定牙齒主題展在考古與教育上的價值，也期盼透過展覽讓更多民眾認識南科的多元面向。隨即由此次策展人員導覽走進牙齒的世界，當一名小偵探一起探索牙齒博物館的「追追追」。
「世界最多牙齒的動物竟然是蝸牛，有二萬六千顆牙齒…」，「牙齒掉了該如何？有的放枕頭下再放水流、有的埋入泥土、有的丟到屋頂上…」，各國處理牙都有不同習俗，確實有趣，而此特展也以虛構城市「全糖市」為舞台，呼應台南在台灣糖業史中的地位，並融入近年在網路間流傳的「全糖市」文化意象，且以偵探推理為敘事主軸，以「小小臼齒偵探」的視角走入展場，沿著線索逐步揭開長期以來不為人知的牙齒秘密，內容涵蓋牙齒的結構、功能、文化以及考古材料等多面向知識。
走進展館即可透過大型牙齒模型與互動遊戲認識牙齒的型態與用途，在「牙齒故事館」中，認識世界各地的換牙傳說，並透過展件了解如何從牙齒判讀年齡等基礎知識，並於「牙齒博物館」認識史前台灣的拔牙習俗、牙齒鑿刻紋飾，以及包括穿孔豬牙與鯊魚牙在內的牙齒飾品，進一步理解牙齒在人類文化中的象徵意義。展場還設置角色扮演拍照區、充氣巨型牙齒與互動遊戲等裝置，讓大小朋友在輕鬆情境中學習知識。
其他人也在看
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 1 天前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 6 小時前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 天前
1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命
美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婦腦癌被宣告死亡 火化前突睜眼「復活」！家屬嚇到狂尖叫
根據泰媒《曼谷郵報》報導，這起事件發生於當地時間23日，有一名65歲婦人因腦癌過世，遺體被家屬送到寺廟Wat Rat Prakongtham辦後事，廟方還透過直播放送告別式全程。婦人的弟弟照顧生病的她3年，22日才接獲通知，婦人已因病離世，也拿到死亡證明文件。婦人的弟弟決定透過寺...CTWANT ・ 1 天前
每天都吃菜！50歲男血壓仍狂飆 醫揪「1習慣」害的
天氣一轉冷，火鍋店再度迎來人潮，不少民眾也把火鍋當成冬季進補首選。不過家醫科醫師陳欣湄提醒，有慢性病史的人要得特別留意，並分享一則案例，一名50歲男性長期罹患高血壓，原本藥物控制穩定，最近血壓卻突然升到異常高點，仔細詢問後才發現，問題竟然出在他「用火鍋燙菜」的習慣，看似清爽的蔬菜，其實吸進大量高鈉湯汁，讓血壓悄悄失控。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前
獨/32歲男「牙齒全壞光」醫揭原因！口腔問題恐爆4大癌症
一名32歲年輕男性牙痛就醫發現，幾乎全口牙齒都在搖動，經醫師詢問後才知，他一天最多可抽到四包菸，對此，口腔醫學部牙周病科林宏達醫師指出，台灣成年人牙周病盛行率高達8成以上，不僅影響口腔健康，更可能增加心血管疾病、糖尿病和癌症風險。中天新聞網 ・ 2 小時前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 13 小時前
流感疫苗「史上打最快」跨年前恐用光！ 羅一鈞緊急宣布加購15萬劑
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 公費流感疫苗打到快見底！疾管署署長羅一鈞今（25）日親自宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，因為，今年受到「流感提早」、「大S效應」兩大因素影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，從10月1日開打迄今，已經打掉近九成二的疫苗，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。疾管署預估若採購程序順利，預計12...匯流新聞網 ・ 8 小時前
台灣週休三日有望實施？「上班四天、放三天」達連署門檻 這天見分曉
台灣週休三日有望實施？國內眾人關注高工時問題，有民眾透過「公共政策網路參與平台」提案推動週休三日，目前已突破5000人附議門檻，獲得5768人支持，主管機關勞動部依法須在12月7日前提出正式回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他「肩膀痛半年」確診肺癌末期！醫示警：2種人最要小心 早期不會咳、喘
60歲的退休水電師傅右肩疼痛半年，以為是職業病造成的五十肩，自行貼痠痛貼布、做復健都沒改善。直到右手臂明顯無力、連拿水杯都困難，加上開始咳嗽，才到大醫院檢查。結果發現肺部頂端有腫瘤，已侵犯神經和肋骨，確診肺癌第四期，若能早半年發現，治療效果會好很多。 肺尖腫瘤 最愛偽裝成五十肩 很多人不知道肺癌會引起肩膀痛。國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師解釋，肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤長在這裡會壓迫神經，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。這種肺尖腫瘤雖然只占所有肺癌的3％至5％，但最大問題是早期沒有咳嗽、喘不過氣等明顯肺部症狀，很容易被當成五十肩或肌腱炎治療，因此延誤病情。劉祖豪醫師提醒，如果肩膀痛超過一個月沒改善，特別是長期吸菸者、菸齡超過20年的人要特別注意。若疼痛在休息時也不會緩解，或合併手臂無力、肌肉萎縮、持續咳嗽、體重減輕等症狀，應主動要求胸部X光檢查，千萬別因為害怕而逃避。 相關警訊出現 需要馬上就醫 一般骨科問題的疼痛在休息後會改善，但如果肩膀痛持續加重、痛到睡不著，或發現手掌無力、肌肉變瘦、感覺遲鈍，甚至出現單側眼皮下垂、瞳孔大小不一等這些都是腫瘤壓迫神經的表現，務必盡快就醫。常春月刊 ・ 3 天前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
痔瘡出血怎麼分？醫師教你辨別痔瘡與大腸癌血便
其實每個人出生時都有所謂的「痔」，因人體肛門有縫隙，必須靠肛墊把縫隙塞滿，糞便才不會突然跑出來，且肛墊能保護底下組織如括約肌，使其不會因糞便摩擦受傷，但如果痔因為長期便秘等因素導致血管擴張，糞便就可能將其磨破而流血，或是太過用力讓結締組織鬆掉造成脫垂，就稱為「痔瘡」。 痔瘡以20～60歲青壯年居多罹患痔瘡以20～60歲青壯年居多，臨床統計，有症狀就醫者約占4～5%。痔瘡分為內痔、外痔及混合痔，不過一般人較難區分，必須就醫由醫師診斷。 內痔的主要症狀包括脫垂、腫大、疼痛、流血等，長期流血就很可能造成貧血問題；外痔症狀主要是血栓、疼痛、患者常抱怨大便後擦不乾淨，而外痔出血較不嚴重，多半是破皮流血，因此，就算覺得肛門癢，最好不要亂抓，避免導致破皮、感染。沈明宏說，有的人會感覺到痔瘡脫垂，但不會痛、沒有異狀，不影響生活，應可不就醫，一旦嚴重脫垂、腫痛難耐或是大量出血時，最好趕緊就醫治療。 血便也是大腸癌的症狀之一由於血便也是大腸癌的症狀之一，有的人發現如廁時出血就感到非常緊張，通常來說，痔瘡出血呈鮮紅色，嚴重時會明顯感到有血噴出，馬桶整個都是血，但痔瘡的出血，有可能因調整生活作息後會稍微好一些常春月刊 ・ 12 小時前
21歲女反覆發燒、關節腫痛 一查竟確診紅斑性狼瘡
一名21歲女性反覆發燒、全身疲倦，出現落髮、面部紅斑及關節腫痛等症狀，檢查後確診為全身性紅斑性狼瘡。此疾病在台灣最常好發於20至49歲女性，患者需定期追蹤、避免紫外線曝曬，並保持良好生活習慣。中天新聞網 ・ 1 天前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 1 天前
久坐族恐變H型臀！營養師揭「吃4食物」 提臀、防脂肪堆積
現代人生活忙碌，長時間久坐、少運動，恐加速臀部老化。營養師高敏敏列出4種臀部老化常見類型，例如V型臀，常出現於年紀較長者，臀部鬆弛沒肉、骨盆高寬比例大，還有H型臀，久坐族、缺乏運動者最容易中，建議多攝取蛋白質、優質碳水化合物、蔬果、健康脂肪，並搭配提臀運動，有助於維持臀肌緊實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！
一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 4 小時前